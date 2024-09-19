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幫小孩存股15年賺832萬…家長存股清單大公開 這檔成本價0元引驚呼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名家長表示幫兩個小孩存股，前後差了3年，損益率就差很多。 示意圖／ingimage
一名家長表示幫兩個小孩存股，前後差了3年，損益率就差很多。 示意圖／ingimage

日前一名家長分享他替第一個出生的小孩存股18年賺849萬的心得，激勵不少人。近日該家長再度於Dcard發文，分享他幫第二個小孩存股15年賺了832萬，讓不少網友直呼好厲害的理財觀念，「真想投胎到這樣的有錢父母身邊」。

原po在Dcard以「幫小孩無腦存股15年（第二個小孩）」為題發文，表示第二個小孩的證券帳號差第一個晚了3年開始，損益率差了快30%，所以越早存股，複利+時間的效益會更大。

他幫孩子買的首張股票是2008年的兆豐金，當時大盤是8000點上下，當時他也害怕買在股市高點，現在回頭來看15年前的擔心真的都是多餘的，他說若當時沒有開始一張一張存股，怎麼會有15年後存到這些。

至於幫孩子存股都是買自己看得懂的股票，其他的不敢亂買，例如他最近就買了一張台灣高鐵，因為發現出差坐高鐵都沒位置，只能去站自由座車廂。

他也表示，希望未來有天孩子想出國唸書，不會因為爸媽太窮，而耽誤他們的未來，「當然啦，若養了不孝子，這些就趕緊轉成兩老的養老金」。

文章一出，有網友留言稱讚「長期投資成本都剩銅板價」、「請問缺第三個小孩嗎？爸」、「那些被因為想投資理財而被詐騙，都應該來看看這篇文章，腳踏實地的存股，變有錢」、「另外統一超的成本居然是0，這也太神奇了」，原po也補充說「統一超為什麼0成本？因為累積配息已超過成本」。

但也有人認為「前提家裡要有錢才能這樣買…（365萬x2個小孩=730萬）」、「你小孩真幸運，看到這種差距，就覺得還是別生好了」，還有人留言問「好奇你們夫妻自己的存股狀況如何」，原po則回「慘賠⋯自以為自己是股神，殺進殺出，存款幾乎全賠光，只剩房子沒拿去抵押了」。

2886兆豐金 存股 股票 金融股

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