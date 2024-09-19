他買0050、006208、台積電⋯虧3.8萬就想跑！網勸：改定存

長線投資勝率最高，若是糾結於短期的股價波動而「殺進殺出」，最後反而很可能導致虧損的命運。有網友投資數檔ETF及個股，總成本約73萬元，報酬率為-5.17%、損失3.8萬元，他不禁抱怨「小波動就心痛了好久，想全部認賠」，其他人則無奈表示「都買ETF本來就別一直打開損益看」，也有人建議他乾脆定存，因為他的心態不適合投資。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他投資0050、006208、00878、00919、00929、台積電、星宇航空等，目前帳面損失3.8萬元，其中只有006208、00878報酬率為正數，其他均為虧損，他坦言自己心態不適合投資，股價稍有波動就會感到心痛，因此想乾脆全數賣出認賠。

其他人留言「投資會睡不著就清掉吧，等你找到一個能讓你安心睡覺的模式再投入就好」、「一張不賣奇蹟自來，現在覺得自己不適合投資，那就把App全部刪掉，忘記這些錢，等到哪天想通了，搞不好帳上已經變成紅字了」、「清掉吧存銀行」、「賣一賣吧，你不適合投資」、「除了星宇不確定性高，其他可以長期放，沒賠多少」。

還有人留言「星宇我跟你差不多 ，自己是蠻看好的 29.3有30張」、「要學習、練好投資心態，還有練練心臟，不然如果像前年(2022)年第三季慢慢跌，跌到2022/10 到谷底，你可能真的會受不了，但這時候就是看誰抱得久、抱得住了」、「之後長回來不會更心痛嗎？高股息ETF放著領股息遲早損益會變正的」。