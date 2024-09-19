空手仔是永遠贏家？網曝「殘酷現實」：只有莊家不敗

台股18日走勢向下震盪，失守月線、半年線，終場收21,678.84點，跌171.24點、跌幅0.7%，成交金額3,280.5億元。PTT網友好奇「市場中有永遠不會輸的人嗎？」其他人則直言「空手啊，不買就不會輸」，但有人質疑「空手也會輸給通膨」，總體來說只有「莊家」能立於不敗之地。

一名網友在PTT發文詢問「市場中有永遠不會輸的人嗎？」他表示，「股海茫茫，投資有賺有賠，有存股4寶的、有重壓科技股的、有買台美ETF的，無論買什麼，時間線一拉長就會證明對錯了，但在短期內呢？有沒有那種什麼股票都有，無論在何種情況下都可以說自己是贏家的人存在呀？」

其他人留言「本多終勝，沒聽過嗎」、「等你學會重置成本+蹲個N年就不會輸」、「隨便玩，不要亂賣，隨便都賺」、「散戶就押個股，猜漲跌，不輸都難」、「股市長期向上....就賺多賺少而已」、「有啊，券商啊，收手續費，永遠不賠錢」、「賣工具的才是穩賺不賠」、「政府啊，抽證交稅怎麼輸」、「莊家啊，抽你手續費怎麼輸」、「債蛙阿，這70年來美國就沒輸過，閉眼買都贏」、「莊家，去年證交稅收了快2000億」。

不少人都笑稱「空手」不會輸，留言「空手蛙」、「空手仔永遠不會輸」、「不buy教主」、「空手怎麼輸」、「空手+虛擬單」、「不進場就不會輸」，但也有人反過來質疑「空手不投資的人，長期會輸給通膨吧」、「認為空手不敗的人，並不適合股票市場」。