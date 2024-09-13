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台股迎史上第4高漲幅 他憂：外資養肥再殺？網揪1疑點預言再一根

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股12日隨輝達（NVIDIA）發威，台積電（2330）上演秒填息，包括聯發科（2454）、鴻海（2317）、日月光（3711）等AI半導體權值股價全面拉升，大漲622.25點作收，成交量回到3,000億元以上。PTT網友擔心，成交量沒有到非常大，漲幅卻達到歷史第四高，「會不會只是外資先漲養肥再準備開殺？」有人直言「明天又殺一根根本不意外」。

台股12日開高走高，終場收在21,653.25點，上漲622.25點，三大法人同步買超，尤其是外資終止連三賣，轉為買超363.72億元，統計外資買賣超個股發現，買超前三名清一色是電子股，買超台積電（2330）21,570張最多，其次是買超鴻海（2317）21,421張，另外，新光金（2888）則是持續獲外資買超14,817張，連十買。

一名網友在PTT發文表示，台股12日迎來史上第四大漲幅，「晚上還有初領失業救濟金要開獎，準備教訓多蛙，人道走廊已關閉，會不會只是外資先漲養肥 明天準時開殺呢？」

其他人留言「今年真的是刷榜年欸」、「明天準時開崩還回去」、「明天又殺一根根本不意外」、「今天沒量對多軍是好事」、「感謝小兒今天不殺，賣股買債了」、「3000e不錯啦，昨天才2200e」、「量只有3000億，這漲得真虛」、「不先漲一點有些人在觀望當然也不敢進場，今天如果爆天量才奇怪」、「才第一天漲沒人敢進場」。

還有人留言「成交量還可以這麼低」、「300億漲六百多會不會太虛？」、「3000億還在嘎空手，中秋節後就不一樣了」、「散戶學聰明了明天一定跌」、「明天黑色13號星期五，準備崩盤」、「開放人道走廊就這麼高興，明天再殺多一點」、「先拉明天開高出貨」、「沒量漲才好，一堆人上車怎麼拉」。

2330台積電 PTT 台股 外資

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