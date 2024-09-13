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台股下跌撿便宜！他買0050、00946組月月配 網曝這檔Q4可期

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近期震盪幅度相當大。聯合報系資料照
台股近期震盪幅度相當大。聯合報系資料照

台股近期持續震盪，12日開高走高，終場收在21,653.25點，上漲622.25點，漲幅2.96%。論壇討論「這波跌勢撿了那些便宜？」有網友趁台股下跌買進0050、00946，0050剛好跟手上持有的00919、00878組成「月月配」，他也看好00946成分股中有蘋果概念股，有機會吃到近期iPhone 16上市的甜頭。其他人一聽直呼「看來00946第四季有得噴」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他趁前陣子台股下跌時，買進0056、00946，他原本持有00919、00878，上月初發現0056股價下跌到35元，就趁機買進幾張，剛好與手上持股的配息月份錯開，選股邏輯也有互補，組成月月配的組合，每月被動收入都增加，未來也會持續定期定額投資買進。

至於00946，該網友表示，他觀察該標的自掛牌以來表現不錯，趁股價跌至9.2元左右時又買進數張，後來股價反彈近9%，也漲回發行價，雖然近兩天又面臨破發命運，不過剛好成分股內有蘋果概念股，佔比約40%，有望吃到近期iPhone 16上市的甜頭，所以他共買進23張。

該網友表示，「現在就是繼續觀察股市，一樣見綠就加碼，繼續累積股本，若大家有推薦的標的也歡迎留言，不知道大家這波大回檔與跌勢有撿到那些便宜？」

其他人留言「一直都有陸續買946，沒想到有佔到蘋果供應鏈40%，感覺有得噴欸，可以再加碼」、「科技股撿了好幾張00935跟00881，高股息撿了00944，這檔重複率跟其他檔來說很低，當然大盤也有買些零股啦」、「跟你一樣買了0056+00878+00919經典組合，00919我撿到22，超爽的啦」。

還有人留言「不管怎樣都是all in台積電」、「下半年就是一直買科技股就對了」、「原本想加碼00929，但想想他已經三次沒填息了，就轉去買00946，想說給個機會買看看長期表現」、「946是純科技股，搭上蘋果跟接下來的電子股旺季，表現是真的可以期待一下」。

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