當沖降稅再延3年 網酸：賭鬼福音！他怒指「1政策」是處罰存股族

台股當沖降稅優惠將於今年底屆期，行政院會通過財政部所提「證券交易稅條例」修正，考量上市櫃公司獲利情形、台股市場交易制度及流動性均大幅改善，延長年限不宜過長，當沖降稅優惠將延長3年至2027年底。PTT網友狠酸是「賭鬼福音」，有人直呼「這還不噴？再噴三年！」也有網友質疑，漲補充保費、當沖卻降稅，根本是處罰長期投資者。

現股當沖稅率減半，由千分之3降至千分之1.5，最早在2017年4月28日實施，2018年首次延長、2022年2度延長，優惠將在今年12月31日屆期；財政部8月8日預告修正「證券交易稅條例」草案，將當沖稅率延長至2027年12月31日止，預告期至9月9日，可望列入立法院新會期優先法案。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「賭鬼福音，造市者順勢而為，雖嘴巴說不宜過長，3年又3年、3年又3年，建議延到2077年以後，反正現階段不可能也不會取消，誰取消的誰負起敗市的責任」。

其他人留言「笑死，不敢收回去了吧」、「不能無期限。但可以一直延期」、「漲補充保費，然後當沖降稅，政府鼓勵投機而不是投資」、「現在還有哪個智障敢動這個」、「鼓勵短線打壓長抱」、「敢不延明天以後都1000多億成交量」、「政府就鼓勵你們短線投機」、「結果帶動ETF成長」。

還有人留言「主力能繼續當沖割韭菜了」、「短線多是好事啊，不然大家都贏錢誰輸錢」、「誰會沒事跟金雞母過不去」、「吃賭吃上癮了！不吃就硬不起來」、「愛輸，就給你們盡情的輸」、「就賭啊，少年股神士氣大振」、「鼓勵當沖賭博，不喜歡存股領股息投資」、「根本在處罰長期投資者」。