美債ETF停利點？網曝「降息週期剛開始」反問：幹嘛賣

美國聯準會（Fed）降息在即，國人大買各類債券基金，包括投資級債、非投資級債、新興市場債基金等，對於債券的興趣勝過股票基金。廣納各類債券的多元收益型基金更是長期暢銷商品，尤其是以美債為主的基金。PTT網友好奇「美債ETF何時該獲利了結？」其他人卻直言「正開始降息週期，除非有更好的投資標的，否則幹嘛賣？」

境外基金資訊觀測站統計，在2024年7月，國人最愛的境外收益型基金為高盛投資級公司債基金，單月進帳63.1億元。這是最受國人青睞的投資級公司債基金，Fed停止升息以來，資金持續流入，今年以來更是大量吸金，目前國人持有金額已達848億元，在所有境外基金中排名第五大。

一名網友在PTT發文表示，他6月買進美債ETF，如今報酬率已超過10%，他表示，「有人說歷年來的降息循環大概平均是15%的上漲空間，也有人說未來幾年債券的收益會大於股市，大家覺得美債ETF的停利點應該設多少？」

其他人留言「緩著陸美債20年上看35，衰退的話就更高了」、「美債放到下次新的希望周期開始」、「之前看壞債券的改變看法想進場時，就是賣點」、「基準利率3以下」、「不急就放到下次升息循環啊」、「還沒開始降息不用急吧」、「90%的時間都超過29，到底有甚麼好擔心」、「美債報酬大於美股」。

還有人留言「台幣到28代表股市可能噴爆了，如果你股債比合理的話其實繼續放著就好」、「台幣28美國利率應該不到1%，美債那時早就噴到外太空了」、「身為一個極限質押債蛙可以肯定跟你說未來幾年股市績效絕對屌打債市」、「今年反映明年，明年就反映後年，沒毛病，除非你覺得明年會繼續升息」。