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想拿250萬貸款買高股息、00687B、0050！網秒勸捨棄「它」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想拿貸款投資買股。圖／本報系資料照片
網友想拿貸款投資買股。圖／本報系資料照片

台股11日終場加權指數翻黑下跌33.08點，收21031點，跌幅0.16%，成交值相對萎縮至新台幣2348.08億元，創今年以來單日次低量。PTT網友近日透過房屋增貸得到一筆250萬元資金，他考慮分別投資於高股息ETF，如00878、0056、00919等，及長天期美債00687B、0050等。有人直言「除非要領息過生活，否則不必投資高股息」。

一名網友在PTT發文詢問「250萬閒置資金該如何處置」，該網友表示，家中有一筆房屋增貸資金約250萬元，他考慮到9月美國聯準會降息，債市表現可期，加上美股第四季旺季行情，可帶動台股上漲，因此他打算將資金分為三部分，陸續進場。

該網友鎖定三類標的，第一為高股息ETF，投入金額約85萬元，他考慮00878、0056、00919三標的，其中因00919配息、漲幅、抗跌等較為穩定，因此打算以00919為主。

第二為長天期美債，投入金額約85萬元，他考慮買進00687B，由於9月債息可觀，也有機會吃到降息紅利。第三為0050，投入金額約80萬元，他為了不錯過第四季旺季行情，因此打算投資0050，計畫每月投入1-3萬元買進，直到80萬全數投入為止。

其他人留言「高股息除非你需要領息過生活，不然不要」、「你貸出來也是要還不是，自己算算那個方案可以還就好」、「美債 0050下去配，覺得軟著陸股就配多點」、「00948b，股市剩2-3季行情，債市至少三年」、「我自己是不相信聯準會，所以我最近已經當全職債蛙了，聯準會每次都拖到爆炸才動作，然後再來暴力升息、降息」。

還有人留言「如果是你媽的錢勝率沒有100趴，不要多管事了」、「想要穩定領息建議低點買進0056、00713等等，但不管你最後買什麼高股息，都不要太分散，也不要想急著短期內把計畫一次建完」、「250萬還是還回去把，賺了也不多，借錢投資是大忌」。

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