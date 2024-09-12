半導體週期見頂？他看股市毛毛的 苦主哀嚎：今年買的全套

台股跌點頻創紀錄。歷史上前五名全部都是在今年發生，最慘烈的8月5日，單日大跌1807點。PTT網友擔心「半導體週期見頂了」，直呼「雖然今年最大風險就是抱不住，但總覺得毛毛的」，有苦主哀嚎「今年買的全套，還是要懂得進出」。

一名網友在PTT發文表示，近期股市表現不佳，他擔心半導體週期見頂，他提及，上游的廠商美光、艾司摩爾股價狂瀉，跌破年線也沒有反彈，幾乎要跌到今年低點，AMD、高通、英特爾等標的也是如此，等於今年入場的全被套牢，而台積電日前公告8月營收還呈現月減趨勢，他直呼「雖然今年最大風險就是抱不住，但總覺得毛毛的」。

其他人留言「有人會跟你說迎接第四季爆發」、「也夯夠久了，見頂正常」、「現在就是跑，相信閒聊不如把錢送我」、「2024最大的風險就是沒買美債」、「直接空，包準賺錢」、「台積電年增那麼多欸，不要只看月減，年增成這樣」、「有沒有想過大家都知道第四季營收爆發，那誰在賣股票？」

還有人留言「每次教主開示完還是有人跟不上」、「2024最大風險就是那句，2024最大風險抱不住」、「看DRAM價格，應該是週期底部吧，AI爆發是意外，如果沒有這波AI熱，現在應該是週期底部開始下輪需求」、「好久沒有寒冬了」、「最大的風險應該要改成不停損」。