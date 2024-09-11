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美國經濟衰退？他看數據存疑 網曝「降息真正目的」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為經濟沒有衰退。台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
網友認為經濟沒有衰退。台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

投資人正關注本週稍晚公布的美國通膨數據以及聯邦準備理事會（Fed）下週可能的降息動作。PTT網友好奇「經濟到底有沒有衰退？從數據看不出來」，甚至有人直言「數據正常向上，根本就不該降息，甚至應該升息」，不過有人對經濟數據的真實性存疑，直言「數據失真可以矯正，總統大位只有一次」。

Fed理事沃勒上周五在就業數據公布後發表談話，Fed資金期貨呈現拉鋸，將降息2碼的機率一度拉大至 79%，隨後又轉回降息1碼的機率為71%。

一名網友在PTT發文表示，有81%的25-54歲美國人有工作，為二十年來最高水準，賺錢速度快於通膨速度，雖然公司不招人，但也沒有裁員，永久性裁員佔失業率的比例沒有大幅波動，令他好奇「經濟到底有沒有衰退？從數據看不出來」。

其他人留言「找理由下跌而已」、「華西街說有衰退就衰退」、「華西街就是在哭要降息2碼要有便宜的錢炒啊」、「華西街做空的在搞事而已」、「你沒有120分就是衰退」、「等你看出來的時候已經崩了」、「你的問題首先要數據是真的」、「自相矛盾的數據你相信，等要跑都來不及了」。

還有人留言「看出數據能幹嘛」、「美化數據你不懂嗎？要選舉了」、「科技業其實一直還是在砍人」、「衰退與否都是事後才來看的，經濟衰退是長時間影響」、「越爛越噴，越好越崩」、「數據又不給你真的你研究它幹啥」、「你不覺得數據怪不代表別人沒覺得怪」、「數據都可以校正了，你還看錯誤的資訊說結論」。

Fed PTT 華西街 通膨 降息

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