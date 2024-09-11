台積電營收月減＝台股要崩了？網曝「歷史經驗」反笑：越爛越噴

台積電（2330）10日公告8月合併營收2508.66億元，月減2.4%，但去年同期成長逾三成，且為歷年同期新高、也是單月次高；累計今年前八月營收達1兆7739.74億元，年增30.8%。PTT網友憂心月減的營收數字開出可能牽動大盤，有人直言「最近台積公布任何事情大盤都不會有好事」，還有人說「1000元以上還要等很久」，不過也有人回憶「上一次月減結果股價噴到1080元，都給你們講」。

一名網友在PTT發文轉貼台積電8月營收公告，他表示，「月減2.4%、年增33%，這下真的完了，8月台幣升值快1元，救命啊！台積電套在991、1070，前幾天補了897、896」。

其他人留言「月減要噴了吧」、「月減，只能回到750盤一陣子了」、「難怪這麼爛」、「月減先噴半根」、「9字頭要看不到了？」、「明天瞬獄殺」、「你會懷念800塊的台積電」、「月減不是噴嗎」、「噴到你不要不要的」、「月減，不是說滿載？」、放心，台股反著看，越爛越噴」。

台積電稍早法說會釋出本季營收目標以美元計價將介於224億到232億美元，以中間值計畫，季增9.5%、年增32%，若以新台幣32.5元兌換1美元匯率基礎計算，約介於新台幣7280億至7540億元之間。

台積電7月營收2569.53億元，加上8月營收2508.66億元，預估9月營收至少需要2202億元才能達標，供應鏈表示，受惠蘋果新機上市及AI晶片客戶訂單強勁，第3季營運目標應可順利達陣。