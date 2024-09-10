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台塑四寶股價觸底？業內人士曝「這價格」可以撿便宜

聯合新聞網／ 綜合報導
台塑四寶股價頻繁下跌。圖／聯合報系資料照片
台塑四寶股價頻繁下跌。圖／聯合報系資料照片

台塑集團6日公布8月合併營收總計1,276億元，月減2.2%、年減8.2%；累計今年前八月合併營收已突破1兆大關，年增1.5%。然而台塑四寶股價跌跌不休，頻頻出現破底走勢。有網友分享，「投信的朋友說，他們內部估30附近，想撿的參考看看」，但也有人示警「只有市值型etf越跌越撿，其它不要輕易嘗試」。

台塑8月合併營收161.4億元，月減8.9%，業績衰退主因麥寮PVC廠及碱廠歲修，產銷量減少，印度標準局（BIS）原定8月24日實施PVC認證，當地客戶擔心市場供應貨源減少，提前於7月備料，致8月PVC及液碱銷量比7月減少。台塑強調，印度雨季即將結束，當地石化產品需求增加，PVC廠、碱廠等廠歲修完成，9月恢復正常生產，預估9月營收將高於8月。

台塑四寶股價頻頻觸底，台塑、南亞、台化、台塑化9日盤中分別下挫約2%至4%。一名網友在PTT發文表示，「天天都有甜甜價的四寶的股東有兩種人，一種是套著配不舒服，一種是一再停損、一再重置成本」。

其他人留言「這產業五年之內沒救了，被中國打趴也轉不了型」、「股價一直在海底，最近又滑進海溝」、「正常應該也沒錢搞庫藏股了」、「以前也撿過航運股（航海王前），後來等了好幾年沒起來就賣掉了」、「台塑化可能還有救啦，至於其他三寶」、「他要起來只有一個可能，就是中國政策性轉向」。

還有人留言「我就留一張當紀念，變壁紙就算了」、「公司的錢一直噴掉要再擠出搞庫藏股有點難，中國市場萎縮的這麼快就沒救了」、「台塑集團一輩子都沒救了，下市早晚的事，王家後代沒啥能力」、「真的可憐，時代眼淚」、「第一次看過公司都要倒了，不縮減人事成本，還全體員工加薪的」。

台塑 台塑化 台塑集團 破底

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