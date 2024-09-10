比定存好又風險低的投資？網曝「美債ETF」是首選：1招不怕賠

投資須面臨一定風險，有較為保守的投資人好奇「有沒有報酬率優於定存、賠錢機率又很小的投資方式？」有網友建議他投資美債ETF，雖然短期內會有所漲跌，不過只要投資10-20年以上，就完全不必擔心賠錢。

一名網友在PTT表示，他將定存解約數個月，定存年利率約1.7%，解除定存後少了利息收入，卻又擔心買股賠錢而不敢下手，他希望能有「報酬率比定存好但不會賠掉本金」的投資標的。

另一名網友建議他買美債ETF，並表示，「目前殖利率大約4%，買個幾年一直配就好，海外所得100萬以下不用所得稅比定存好，也不用二代健保，短期當然會漲漲跌跌傷到你的本金，但是放個10年、20年你就可以無視他了」。

該網友表示，「你要完全無風險就是定存，但就是領少到可憐的錢還要被扣稅，美國倒掉違約的機率比台灣走在路上被車撞的機率還要低，各大政府買的都比散戶還要多，就去承擔短期下跌的風險就好了，風險跟報酬都是相對的，本債蛙已經被酸了一年了，沒有賠錢就是了，套著配都舒服」。

其他人留言「美國倒掉比阿共打來機率低」、「你存定存的銀行風險都比美國政府高，不知道在怕什麼」、「散戶看到帳戶負報酬就在擔心，要讓他們放10-20年很難」、「美債還會面臨匯率風險，幾年前買基金利率3.2%，誰知道遇到暴力升息，定存都3.85%，如果遇到大降息，像之前美金才27元時，美債券會賺了配息賠了匯率，就是要撐了，不要看到損益是賠的，就賣掉，賠2-3年是正常的，撐過就穩穩賺息」。