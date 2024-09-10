快訊

熱帶低壓形成！最快明天生成颱風「貝碧佳」 最新路徑、對台影響曝

比定存好又風險低的投資？網曝「美債ETF」是首選：1招不怕賠

劉德華出事了！舞台冒黑洞踩空重摔 傷勢曝光

比定存好又風險低的投資？網曝「美債ETF」是首選：1招不怕賠

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論美債ETF。圖／聯合報系資料照片
網友討論美債ETF。圖／聯合報系資料照片

投資須面臨一定風險，有較為保守的投資人好奇「有沒有報酬率優於定存、賠錢機率又很小的投資方式？」有網友建議他投資美債ETF，雖然短期內會有所漲跌，不過只要投資10-20年以上，就完全不必擔心賠錢。

一名網友PTT表示，他將定存解約數個月，定存年利率約1.7%，解除定存後少了利息收入，卻又擔心買股賠錢而不敢下手，他希望能有「報酬率比定存好但不會賠掉本金」的投資標的。

另一名網友建議他買美債ETF，並表示，「目前殖利率大約4%，買個幾年一直配就好，海外所得100萬以下不用所得稅比定存好，也不用二代健保，短期當然會漲漲跌跌傷到你的本金，但是放個10年、20年你就可以無視他了」。

該網友表示，「你要完全無風險就是定存，但就是領少到可憐的錢還要被扣稅，美國倒掉違約的機率比台灣走在路上被車撞的機率還要低，各大政府買的都比散戶還要多，就去承擔短期下跌的風險就好了，風險跟報酬都是相對的，本債蛙已經被酸了一年了，沒有賠錢就是了，套著配都舒服」。

其他人留言「美國倒掉比阿共打來機率低」、「你存定存的銀行風險都比美國政府高，不知道在怕什麼」、「散戶看到帳戶負報酬就在擔心，要讓他們放10-20年很難」、「美債還會面臨匯率風險，幾年前買基金利率3.2%，誰知道遇到暴力升息，定存都3.85%，如果遇到大降息，像之前美金才27元時，美債券會賺了配息賠了匯率，就是要撐了，不要看到損益是賠的，就賣掉，賠2-3年是正常的，撐過就穩穩賺息」。

ETF PTT 報酬率 本金 風險

延伸閱讀

美股暴跌將牽動台股？撿便宜「市值型」00905怕續跌「防禦」選00961！

今天台股沒有很糟…即便經濟衰退陰霾揮之不去！直雲：美債殖利率也沒大跌

今天台股下跌＝老天爺送錢？ 專家：綜觀股市牛市時間大於熊市

降息買債券ETF…直選配息殖利率最高？ 專家：那還不如買00878、00919、00929

相關新聞

比定存好又風險低的投資？網曝「美債ETF」是首選：1招不怕賠

投資須面臨一定風險，有較為保守的投資人好奇「有沒有報酬率優於定存、賠錢機率又很小的投資方式？」有網友建議他投資美債ETF，雖然短期內會有所漲跌，不過只要投資10-20年以上，就完全不必擔心賠錢。

大多頭時不搶眼、空頭來襲當靠山 一文看懂電信三雄在股市大跌時有多強

上一期文章提到台灣加權指數從2024/7/11的24,416點跌到2024/7/26的21,889點，短短兩周就下跌2,527點，跌幅達到10.35%；而台積電也從1080元高點跌到2024/7/26的915元低點，下跌165元，跌幅達到15.23%，筆者建議大家的存股組合最好要有一些防禦性的股票。

FED今年降4碼？網酸「又在放消息」：看來美債要崩了

美國7月職缺數降至三年半來最低水準，顯示勞動市場正失去動能。聯準會（Fed）兩位有表決權的官員隨後表態，Fed必須降息以保持勞動市場的良好態勢。法人預估聯準會可能於9月、11月分別降2碼。PTT網友質疑，「一直放消息，看來美債要崩了」。

他當沖「2個月慘賠12萬」還越攤越跌！網勸早點收手

台股4日下跌999.46點，大盤連續三日下跌逾千點，5日則是以21,187.71點收盤，上漲94.96點，但是三大法人中僅投信買超，外資仍是賣超253.57億元。有網友兩個月來當沖炒短線，投資13張精材(3374)慘賠12餘萬元，本打算持續買進攤平，卻越攤越跌，只好忍痛殺出，他崩潰問「當沖技巧」，其他人直言「當沖的人有80%在兩年內退出股市，你自己想清楚吧！」

搭小黃突遇司機問盤勢 台股多頭總司令這樣說

國泰投信董事長張錫5日受邀出席「2024好好退休論壇《退休・活更好》」，以智慧財富為題，用自身從業多年的經驗，教戰線上下...

外資昨「大賣一千億」過度恐慌了？ 網酸：有得是錢看起來你比較急

外資有得是錢，看起來你比較急。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。