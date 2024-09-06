他當沖「2個月慘賠12萬」還越攤越跌！網勸早點收手

台股4日下跌999.46點，大盤連續三日下跌逾千點，5日則是以21,187.71點收盤，上漲94.96點，但是三大法人中僅投信買超，外資仍是賣超253.57億元。有網友兩個月來當沖炒短線，投資13張精材(3374)慘賠12餘萬元，本打算持續買進攤平，卻越攤越跌，只好忍痛殺出，他崩潰問「當沖技巧」，其他人直言「當沖的人有80%在兩年內退出股市，你自己想清楚吧！」

台股5日早盤以21,271.09點開高，指數一度拉升至21,488.81點，上漲396.06點，但隨後漲幅縮小，盤中低點達21,150.99點，終場收在21,187.71點，漲幅0.45%。

一名網友在PTT發文表示自己「沖到頂樓罰站了」，他買股約兩個月，採取當沖短線投資模式，他秀出自己的投資明細，共13張精材，卻慘賠12餘萬元，他看股價下跌還持續買進攤平，想不到越攤越跌，直到收盤前才忍痛殺出，他好奇「當沖有沒有注意的技巧建議？」

其他人留言「建議就是不要當沖」、「新手沖這麼多張，看來很有錢喔」、「兄弟太貪了，策略沒穩定就亂沖」、「第一次沖就這麼大手筆？勸你先從一天1000元輸贏開始嘗試，或是直接認賠放棄當沖。不然等你回過神來的時候，可能就來不及囉」、「你也太多張，新手一次玩這麼多不好吧」、「第一次當沖選這種價格的13張？建議先看醫生」。

還有人留言「我姑丈當沖賠兩百萬就不玩了」、「你這不叫當沖，叫追高殺低」、「秘訣是不要當沖」、「兩個月就沖這種金額真的猛」、「我之前當沖賠掉5000就不當沖了」、「聯發科也可以沖阿，一次4-5張」、「我朋友虧了當長期投資、有賺就沖給你參考」、「當沖勝率最低，長投勝率最高，波段獲利最好」。