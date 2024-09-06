FED今年降4碼？網酸「又在放消息」：看來美債要崩了

美國7月職缺數降至三年半來最低水準，顯示勞動市場正失去動能。聯準會（Fed）兩位有表決權的官員隨後表態，Fed必須降息以保持勞動市場的良好態勢。法人預估聯準會可能於9月、11月分別降2碼。PTT網友質疑，「一直放消息，看來美債要崩了」。

美國勞工部周三公布的的職缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示7月降幅甚於預期。7月對每名失業者可提供的職缺比例降至1.07個，為2021年5月以來最低，且低於6月的1.16個。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「目前市場預期八月份非農就業數據中值為16.3萬，低於16.3萬的話降2碼機率就會增加，週五要小心注意這數據」。

其他人留言「不是經濟超好，怎麼一瞬間變超爛」、「花旗想吃貨就說，昨天數據差但和預期沒差太多」、「就幾乎不可能降兩碼，不過只降一碼華西街又要鬧事」、「樓下債酸說美債已反應降息800碼了，之後升息再升息，這些機構不要帶頭造謠」、「債券已反應，逐出家門」。

還有人留言「放心數據出來可能又改口」、「又是放話的新聞嗎」、「哇靠，是硬想著陸喔、「四碼？美債真的要賺翻了」、「新聞一直報美債好棒棒，怎麼感覺要反著看」、「要選舉了，數據不會太難看啦，只是故事要怎麼編而已」、「是可以恐慌一下，但還是以非農為主」、「美國經濟完蛋了？居然要降四碼，想太多了吧」。