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外資昨「大賣一千億」過度恐慌了？ 網酸：有得是錢看起來你比較急

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意。 圖／聯合報系資料照
台股示意。 圖／聯合報系資料照

台股昨日跌破半年線，一度重挫超過千點，統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超1,007.51億元，外資賣超金額創史上最大；今台股開高走低、全場仍力守紅盤，持續失守半年線，終場收21,187.71點，漲94.96點、漲幅0.4%。

一名網友在PTT發文詢問，「外資大大昨天賣了一千億，結果今天好像沒事一樣，昨天是不是外資人踩人，內資趁機撿便宜或是不為所動，就看你在那慌，有誰賣在阿呆谷嗎？」

其他人留言「外資今天一定買回來」、「今天搞不好外資根本沒買超，坐等內資抬轎而已」、「恐怕不是阿呆谷，還會更低」、「外資這幾年賣了上兆...不知道後面會出什麼事」、「補空單賺一波了」、「你這樣覺得，那今天加碼看看啊」。

但也有人說「外資有得是錢，看起來你比較急」、「外資賣現貨賺一手 順便回補空單等於今天又賺」、「你確定今天拉的是外資而不是提款機嗎」、「日久見真章」、「替有錢人恐慌？」、「製造恐慌的就他們 外資空單賺完再補繼續賺 上下都賺」。

台股 外資 提款機 阿呆谷

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