人妻放空這檔股「遭大象踩死」全年獲利一夕烏有 哭喊：對不起老公

台股昨（4）日重挫大跌近千點，投資人一片淒風苦雨，有人妻甚至po出畢業文表示「全都被我毀了」，並說對不起老公，字裡行間盡是充滿懊悔與害怕。

該名人妻於Dcard論壇上發文說自己放空鈊象，結果「被大象踩死了」，讓她一年的獲利一夕之間化為烏有，而且她因為太害怕了，完全不敢跟老公說這件事。

文章一出，網友們紛紛留言好奇問說「妳是空了幾張空到一年獲利都沒了」、「哪支都能空，但哪來的膽子空這隻大象啊⋯」、「拜託，大象耶，妳敢空哦」、「愛亂空活該」、「反手做多啊，哪裡跌倒就在哪裡站起來，克服恐懼的方法就是面對恐懼」。

「痾...怎麼會在大盤開低的時候去空，這樣容易空在地板喔」、「大盤跌大象就會漲，今天一堆假外資進來買，嘎死空軍了」、「開低尤其開超低千萬別亂空，空在地板難怪被踩」、「完蛋，感覺要離婚了，希望妳的婚姻沒事」。

還有人安慰她「真的建議妳做任何決定保持一半現金不要太相信自己，人終究有失誤的時候」、「看起來只是賠了獲利，沒賠本，還好」、「明天(5日)做多，再賺回來就好」。

這名人妻放空的這檔股票正是遊戲股王鈊象，日前公告自結7月每股稅前盈餘3.33元，單月營收連續三個月站穩15億元以上，除權息後，配發現金股利35元、股票股利10元。