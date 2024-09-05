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台股又狂瀉送分題？他喊「別賣、All in正二」 網籲再等等

聯合新聞網／ 綜合報導
台股9/4大跌。記者黃仲裕／攝影
台股9/4大跌。記者黃仲裕／攝影

台股4日開低走低，終場收21,092.75點，跌999.46點，為史上收盤第三大跌點、跌幅4.5%，成交金額4,851.0億元。PTT網友好奇「是不是送分題？手上有股票的全部別賣，空手的正二all in？」不少人表示認同，更直呼「主力會先拉高再跑」，不過也有人建議他「明天再看看吧，上次千點隔天是2000點」。

一名網友在PTT發文詢問，8/5台股大跌，他當時「腦波弱」賣光手上持股，隔天股市反彈，雖然立刻補回持股，但仍害他少賺20萬元以上，他好奇「現在是不是也是送分題？手上有股票的全部別賣，空手的正二all in？大家怎麼看？」

其他人留言「是送分題啊！現買現賺還不All In！」、「看今天有沒有爆大量，不過我覺得外資空單應該會續增」、「是，因為主力會先拉高再跑」、「這麼近的考古題還不抄」、「甚至要加倉」、「用力買我不會害你」。

但也有人說「明天再一根你怎麼辦」、「明天再看看吧，上次千點隔天是2000點」、「再一天吧 星期五才出非農」、「等降息吧」、「明天才是戰場」、「才跌一天就沉不住氣，8/5是累積7月底以來的恐慌一次爆發」、「不是，而且會跌破你上次加碼的地方」、「分批，一次all in再下去兩根你就要哭了」。

PTT 台股

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