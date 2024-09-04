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開盤重挫...台股下跌999點 三大法人賣超1,230億元

今天高股息大禮包…配息前先除息一次？ 網：來不急買！00919超多人撿

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。中央社記者翁睿坤攝
台股示意圖。中央社記者翁睿坤攝

台股4日開低走低，終場收21,092.75點，跌999.46點，為史上收盤第三大跌點、跌幅4.5%，成交金額4,851.0億元。

九月份如...復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）、台新永續高息中小（00936）、統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）、兆豐電子高息等權（00943）、野村趨勢動能高息（00944）、群益科技高息成長（00946）、元大台灣高息低波（00713）、凱基優選高股息30（00915）、大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919）...等。10多檔高股息ETF要除息。

一名網友在論壇PTT發文表示，「九月份十多支高股息要除息，配息那叫一個比一個還高，結果今天再配息前幫大家先除息一次，是不是再贈送大禮包了？叫大家趕緊再加碼，越買越便宜？」

其他人留言「今天就高股息搶購潮 除了93x幾隻爛的外全都溢價」、「這周一堆數據要公布 建議先別衝動」、「成本低的人 沒在管你殖利率」、「高股息天天都除息 很爽吧」、「今天有撿就好，控制風險不要全押 919超多人撿，我都來不及」、「小撿一點，手上還是得留一部分現金」。

還有人留言「再跌就越配越少啊 大盤還不到四趴殖利率」、「撿一下好了 免得哪天又有朋友說 大跌他都有撿 好爽」、「會怕 就買一點 買一點 好過完全空手 除非你猜得到底」、「00915 溢價 0.68% ，明天殺爆這些溢價這麼高還買的」。

00713元大台灣高息低波 00915凱基優選高股息30 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00936台新臺灣永續高息中小型ETF 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 00943兆豐台灣電子成長高息等權重 00944野村台灣趨勢動能高股息 00946群益科技高息成長

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