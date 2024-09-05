只存不賣是好策略？他存股00878、006208驚人報酬率曝

ETF適合長期投資，不少人都建議存股原則就是「只存不賣」，遇到股價下跌時應該加碼買進，而非賣出。網友好奇「只存不賣真的是好策略嗎？」有實際投資000878、006208的網友分享實際經驗，他秉持只存不賣的原則，至今報酬率分別達21%、14%，信心喊話「不要猜高低點！對台股有信心就存股吧！」

一名網友在PTT發文詢問「只存不賣真的是好策略嗎？」他好奇，現在不少投資達人都鼓吹只存不賣的投資方式，如市值型ETF存30年、每月存3000元，本金可以成長到1000萬等，還有人說「all in 0050，10年後的今天你會感謝你自己」、「買正2不用猜高低點，反正台股長期而言都是向上的，持續買進就能有好的報酬」等有論，他好奇「這個論點是真的嗎？」

另一名網友以自身經歷回答，他從2022年開始存股，買進00878，2年來只存不賣，投入資金35萬7291元，股利累積3萬3935元，含息報酬率21.63%；另也投資006208，1年來投入資本38萬784元，鼓勵4257元，含息報酬率14.55%。

該網友表示，「真心覺得不要猜高低點，專注本業閒錢投資，對台股有信心的人就一起存股吧！15年後大聲跟老闆說你不幹了！」

其他人留言「有賺錢沒錯，但太慢了，通膨速度高過你存的速度」、「按照他買法空頭也是會買，然後下次多頭不就爽賺了」、「有配息現金流越來越大，到中後期會非常有感，不過資產破億的就不需要了，對小資存股的方式雖然無法到大富大貴，但絕對不差」、「就你這種存速，50歲能不幹？」、「才不到兩年」、「2022？大多頭啊這誰不賺？」、「金字塔式存股，會多賺一些，長期必勝」。