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月投1萬買006208+00919 他想分6:4投入！網曝更優買法

聯合新聞網／ 綜合報導
網友月投入一萬買股。圖／本報系資料照片
網友月投入一萬買股。圖／本報系資料照片

定期定額是長期投資的好方法之一，不少人會選擇投資ETF省去看盤心力。有網友打算每月投入1萬元買股，規劃投資006208及00919，金額分別為6000、4000元。其他人則建議他，不如投入7000元買進006208，剩餘3000元留作生活費。也有人建議「如果你的每月投入壓力很大的話，可以把分配先改成3:7，00919的配息可以再投入」。

一名網友在論壇Dcard以「006208+00919兩種股票一起買合宜嗎？」為題發文，他表示，每月大約可有1萬元買股，不過因為收入浮動，所以每月固定投入1萬元，對經濟也會有點負擔，因此他考慮將1萬元拆分為6:4投資006208及00919，年化報酬率約10%，「006208就拚資本利得，00919每季配息，每季配息出來的錢也方便轉利用，或者可以減緩每個月投入的壓力」。

其他人留言「7000買006208，剩下的錢讓生活過輕鬆一點，不要那麼緊繃」、「00919不要，可以換成00646或00662，複委託也行」、「如果你的每月投入壓力很大的話，可以把分配先改成3:7，00919的配息可以再投入，反正年輕就是本錢，時間還很長啦」、「00919就是比較保守型投資，想穩定一點就是00919比例加重，想拚一點就是0050正2」。

還有人留言「如果拚的是將來的話，7成買006208；3成買00919，這樣應該會比6:4還要來得好」、「如果配息出來的錢是要拿來生活利用的話，就很適合買00919了，因為等於是幫自己加薪的意思，每年有四次分紅的快樂時光，去吃個大餐或是再投入也可以」。

006208富邦台50 00919群益台灣精選高息ETF基金 Dcard ETF

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