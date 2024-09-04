他4原因不看好股市 喊話「現在買股遲早完蛋」被酸爆

台股3日量縮震盪，上下波動211點，儘管鴻海和廣達撐盤，但台積電尾盤下挫，重電族群挫跌，中小型股回檔修正，金融下跌，大盤收今天最低點，22300點得而復失，回測月線約22023點支撐，網友因為4原因不看好股市走勢，包括外資期貨空單增加、巴菲特拋售銀行股、美元貶值、日幣升值，認為現在外部不確定因素過多，直言「現在買股票遲早要完蛋」。一番言論卻被其他人酸「那麼膽小就去定存」。

台股3日終場加權指數下跌142.89點，收22092.21點，跌幅0.64%，成交值相對萎縮至新台幣2897.13億元，創今年2月以來單日低量。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「開高走低，越想越不對，還在買股票遲早要完蛋！」他緊張直呼，「外資期貨空單越來越多，股市總是開高走低，巴菲特仍在拋售銀行股，美元正在貶值，日幣升值趨勢，現在買股票遲早要完蛋」。

其他人留言「那你幹嘛不做空」、「廢文」、「記得一天至少一篇，總有一天會猜對」、「明天下跌2000點、一周跌5000、一個月跌一萬，不要不信，請做好準備」、「空單不死，多頭不止」、「廢文仔根本沒料，整天遲早遲早，啊什麼時候？大概幾周還是幾個月？一天一篇遲早矇對」。

還有人留言「說得好，九月底台股下看萬九」、「那麼膽小就去定存吧」、「美股跌，台股才會漲」、「不要看到外資空單就高潮」、「謝謝分享，也感受到，今天都出了」、「沒錯，簡單扼要講到重點，要長期投資也不是現在」、「也沒有吧，我看日圓又跌美元又漲了」。