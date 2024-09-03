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當沖虧損34萬！他po賠爛對帳單勸世「股票太危險」 網見成本留言全歪樓

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在Dcard貼出「賠爛」的對帳單虧損34萬多元，結果雄厚本金反而曝光。 示意圖／ingimage
一名網友在Dcard貼出「賠爛」的對帳單虧損34萬多元，結果雄厚本金反而曝光。 示意圖／ingimage

台股自8月以來如坐大怒神，月初相繼創下單日歷史收盤最大跌點及最高漲點，加上近日漲勢稍停歇，讓民眾摸不著頭緒該如何投資，Dcard論壇上有股民貼出8月賠爛的對帳單喊「畢業」，結果秀出的投資成本高達2144萬元，所謂的「慘賠」也僅34萬元，讓網友大笑「我知道你還有錢」。

po文的股民表示，他8月份爆炸，月初直接賠爛，「然後現在就是每天當沖賠錢跟停損持股，真的要畢業了啦...」。從對帳單來看，持有的昇達科、宏致、毅嘉、友威科、德淵、東捷、堤維西、藍天、新巨、龍邦、夆典等都賠錢賣出，總損益虧了34萬2858元，但投資成本高達2144萬869元，所以報酬率僅-1.6%。原PO還附註，「拜託不要說什麼本金2千多萬賠不死的白痴言論」。

不少人看了紛紛在文章底下留言「有34萬可以賠，我知道你還有錢」、「沒有違約交割就是還有本啦」、「2千萬可以躺平了」、「一般人一生當中要賺到2千多萬是多麼困難的事，這根本是炫耀文而已」、「才負-1.6%就在哭？繼續抱著吧」。

其他人則鼓勵他「距離年底還有4個月，加油」、「怎麼跌倒就怎麼爬起來，終究會勝利」、「昇達科你應該抱到底，我185進場到現在」、「龍邦，內行人」，也有人勸他「2000萬買一支月配的ETF就可以退休了」。

另有人好奇問「你的標的最近都很夯耶，怎會賠成這樣？」、「感覺你都在追高，需要重新規畫一下策略吧」、「一次不要看太多檔股票」、「要大概去了解哪些能追，追高本來就有很大概率會被套」，還有人表示「真有意思，我前三年大漲也是沖得一塌糊塗，差不多也賠35萬」。

事實上，股票市場中的當沖交易並不好操作，據證交所統計，2023年全年當沖交易人數中，有53%約賺了234億元，另外47%賠了525億元，等於當沖者賠錢金額遠比賺錢的多。

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