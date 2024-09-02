每月存5千至1萬…用來出國沒錢再投資股票！ 股市小黑：十年後羨慕別人

出社會每年出國玩，10年後會羨慕把錢拿去投資的人

分享一個最近聽到的真實案例，某公司因為多年未調薪，導致其中有位女員工因為薪水無法負荷現今成長的物價，決定跳槽到另外一家公司，每個月薪水可以多5000元，但是工作量比現在的公司至少多1/4。

該女員工每年固定出國1到2次，每年花在旅遊費用大概6萬到15萬間（因為習慣出國時順便採購），每月扣掉固定預留的1萬元旅遊費後，剩下都是生活花費，完全沒有留錢去投資。

這是目前一般人會做的決定，往更高的薪資的環境跑，幾年後若薪資不變，物價又持續上漲，她勢必又要找更高薪的工作，但是年紀越大，體力與反應越差，要找到更高薪的工作，勢必越來越難。

若是有進行投資理財，大概就知道，除了開源，節流也是很重要，將省下來的錢拿去投資，未來就不用面對被物價追著跑的壓力。

年輕時減少出國次數，或是忍著10年不出國，將錢拿去投資，10年後一定感謝自己的決定

若是習慣每年出國2次，每次花費60,000元，一年就要花費120,000元，將這些前投入平均年化6%的股票（認真找這類股票不少），10年後總投資1,200,000元，領到的股利再投入，靠複利可以累積成1,633,100元。

我用我實際在存的台新金來舉例，每年配息約1元（現金約占0.6元，股票約佔0.4元），若以8月30日收盤價18.5元計算，殖利率約5.4%。

不是沒6%，為何要用台新金去舉例？不用著急，若是將配發的0.4元還原股價去計算，還原加總的殖利率會來到7.2%，這樣就會超過6%。

用6%投報率計算，10年後至少有1,633,100元，用7.2%計算，則會變成1,738,994元，換算成台新金股票，年化6%，10年後變成88張，年化7.2%，10年後變成94張，未來若維持配息1元，1年可領到88,000-94,000元間，換算每月7，333元至7,833元。

若是該女員工過去10年不出國旅遊，依照上面所述去投資，現在就不用面臨要被迫找多幾千元的工作，也可以在熟悉的工作環境輕鬆工作，現在開始享受每年兩次的出國旅遊，也不會擔心錢不夠用。

每月投資5,000元，投資6%的商品，10年後資產變成816,550元。

一定有人會認為要趁年輕要多去國外走走。那我們將每年2次減為1次，每月剩下5,000元去投資。

用6%投報率計算，10年後至少有816,550元，用7.2%計算，則會變成869,497元，換算成台新金股票，年化6%，10年後變成44張，年化7.2%，10年後變成47張，未來若維持配息1元，1年可領到44,000-47,000元間，換算每月3,666元至3,916元。

其實上述文中的女員工，只要其中幾年改為一年出國1次，剩下的錢拿去投資，現在就可以每月多5,000元使用，也不用靠換更辛苦的工作增加收入。

年輕就是有時間複利的本錢，要先享受，還是遞延享樂，沒有絕對的答案，但是年10年過後，20年過後，決定你是羨慕別人，還是別人羨慕你。

警語：文章內容不是對任何證券作買賣邀約，這只是創作者分享自己的交易邏輯與觀察心得，並非給讀者任何投資建議，股票投資有賺有賠，請務必獨立思考自行決定，文中內容之舉例只是為了讓讀者能清楚了解創作者的思維，請勿以此文章做為買賣依據。

◎本文內容已獲 股市小黑 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。