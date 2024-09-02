00919怎還沒宣布配息數字…00713、00918都出來了！ 網：等今天下班前

人氣高股息ETF群益台灣精選高息（00919）將於9月除息，按照之前的投信經驗會在除息月份的上個月月底，宣布預估配息數字，不過這次卻無；就有網友著急詢問，同樣月份除息的元大台灣高息低波（00713）及大華優利高填息30（00918）皆公告了，怎不見00919？

一名鄉民在論壇PTT發文表示，「00919怎麼還沒公告？不是聽說八月底要公告配息了嗎？其他ETF如00713、00918都已經公佈本季配息。」

其他人留言「很多家都還沒公告，可能要等禮拜一下班前了」、「期待8月底公告+1，這次有點違反常態，但就等週一囉」、「是有多急？」、「我判斷0.73不會再高！不過我個人標準是0.72有過就好」、「有維持住0.7的話算還可以」、「感覺目前的市價像是只發0.6的位階」、「不急！看樣子這次可能不好」、「故意慢一天觀望別人發怎樣吧」、「現在就10%是門檻，11%滿意，12%拍手叫好」、「00929也還沒欸」。

還有人表示「第二季的還沒填息，第三季又要來配息」、「第三季配息介於0.6-0.7」、「不期不待」、「上次0.7還沒填息」、「左手換右手」、「發多不會填，發少被嫌爛」。