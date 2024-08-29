「黑神話悟空」爆紅…這檔股飆漲33% 網掀論戰：一隻猴子救台股？
中國大陸自製的《黑神話：悟空》單機版3A遊戲（A lot of time,A lot of money ,A lot of resource）近來爆紅，台股包括PC品牌廠銷售、周邊板卡及電競周邊廠商都受惠此波商機。
有網友在Dcard論壇上以「這隻猴子救了台股？」為題發文，好奇問說「西遊記是不是中國最強IP啊？電影、動畫、遊戲等都有它的份！」
原po說，中國電玩遊戲《黑神話：悟空》熱潮帶動台股，包括顯示卡、記憶體族群的股價，其中板卡廠承啟（2425）來到39.4元，成交量破萬張，如果從8月23日收盤價29.65元計算，至今已經飆漲32.9%。（註：8月29日盤中股價已來到42.7元，漲幅逾8%)
另外，包括麗臺 (2465)、映泰 (2399)、華擎 (3515)、撼訊 (6150)二線廠直接衝高，微星 (2376)、技嘉 (2377)、華碩 (2357) 等大廠也是受惠族群。
由於《黑神話：悟空》遊戲對於電腦硬體要求高，使用3D環景及光追技術，且畫面均為4K畫質，玩家的電腦需要配置高階顯示卡才能體驗遊戲流暢度，進而帶動高階顯示卡換卡。
根據官方公布的硬體「建議設備」要求，除了記憶體至少需要16GB外，建議顯示卡需求為「NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT」。
值得注意的是，「黑悟空概念股」長線觀察也可留意AI PC發展，《黑神話：悟空》在PS5等電玩主機平台上也有發售，可持續觀察PS5是否推出該遊戲套裝組合包。
有網友留言表示「中國本來PC端的玩家就比較多」、「麗臺這檔我超愛」、「基於鼓勵我還是會掏錢出來買的，希望以後中國遊戲越做越好 」。但也有人持不同看法認為「3A遊戲不是只有這個…」、「這規格要求沒很高吧？」、「台股會漲是因為台積電」、「有沒有可能是因為要開學了，很多大學新生買筆電跟組桌機？」
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