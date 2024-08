「黑神話悟空」爆紅…這檔股飆漲33% 網掀論戰：一隻猴子救台股？

中國大陸自製的《黑神話:悟空》單機版3A遊戲(A lot of time,A lot of money ,A lot of resource)近來爆紅,台股包括PC品牌廠銷售、周邊板卡及電競周邊廠商都受惠此波商機。

有網友在Dcard論壇上以「這隻猴子救了台股?」為題發文,好奇問說「西遊記是不是中國最強IP啊?電影、動畫、遊戲等都有它的份!」

原po說,中國電玩遊戲《黑神話:悟空》熱潮帶動台股,包括顯示卡、記憶體族群的股價,其中板卡廠承啟(2425)來到39.4元,成交量破萬張,如果從8月23日收盤價29.65元計算,至今已經飆漲32.9%。(註:8月29日盤中股價已來到42.7元,漲幅逾8%)

另外,包括麗臺 (2465)、映泰 (2399)、華擎 (3515)、撼訊 (6150)二線廠直接衝高,微星 (2376)、技嘉 (2377)、華碩 (2357) 等大廠也是受惠族群。

由於《黑神話:悟空》遊戲對於電腦硬體要求高,使用3D環景及光追技術,且畫面均為4K畫質,玩家的電腦需要配置高階顯示卡才能體驗遊戲流暢度,進而帶動高階顯示卡換卡。

根據官方公布的硬體「建議設備」要求,除了記憶體至少需要16GB外,建議顯示卡需求為「NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT」。

值得注意的是,「黑悟空概念股」長線觀察也可留意AI PC發展,《黑神話:悟空》在PS5等電玩主機平台上也有發售,可持續觀察PS5是否推出該遊戲套裝組合包。

有網友留言表示「中國本來PC端的玩家就比較多」、「麗臺這檔我超愛」、「基於鼓勵我還是會掏錢出來買的,希望以後中國遊戲越做越好 」。但也有人持不同看法認為「3A遊戲不是只有這個…」、「這規格要求沒很高吧?」、「台股會漲是因為台積電」、「有沒有可能是因為要開學了,很多大學新生買筆電跟組桌機?」