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想賣006208、台積電（2330）擔憂「年底又跌」！網曝這時機會再漲

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想賣006208、台積電。聯合報系資料照
網友想賣006208、台積電。聯合報系資料照

台股27日開低，尾盤小幅拉升，收在22,185點，下跌55.12點，跌幅0.25%，成交量2,883.75億元，三大法人賣超96.66億元。有網友借錢投資006208、台積電等股票，他認為年底股市還會再大跌一次，因此考慮出清一半股票，等未來低點再買回。其他人卻直言，美國大選後台股走勢勢必向上，建議他要有耐心。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他借錢投資，每月要付利息，目前每月收入穩定都可正常還款，他在八月初股市大跌時，報酬從20萬元變成虧損30萬元，他擔心年底還會再跌一次，考慮到美國聯準會即將降息，日本第四季可能會再升息一次，台股短期內可能很難回到兩萬四的高點，因此想要先出清一半股票。

該網友想出清持股，他表示，「雖然知道市值型etf沒有人在玩短期的，但是我006208平均11x成本過高，不知道是不是應該先認賠跑一趟再買回？台積電的話成本接近900，但是是因為我之前在漲到破千的時候沒有停利，然後又在破千的時候加碼，下跌時又沒有止損，所以現在帳面勉強是正的，出一半掉再逢低買入不知道正不正確？」

其他人留言「每次美國總統大選後，美股開始暴衝，台股24416會是地板而不是天花板。你確定要提前停利嗎？另外，選前會有一場小跌，別又輕易下車」、「投資心態要正確。006208 ETF 不是炒短線的。巿值型ETF，就是買買買不要賣，躺在指數投資道路上耍廢，等要退休或缺錢才視當下情況，需要再賣股換現金」、「若你再用同樣的心態、操作，繼續待在股市內，不出三年 必定連本帶利的輸回去」。

006208富邦台50 Dcard ETF 台積電 台股 美國大選

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