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香腸吃太多＝通膨？他憂市場「喪事喜辦」 網示警1現況有危機

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論市場走勢。台股示意圖。 聯合報系資料照
網友討論市場走勢。台股示意圖。 聯合報系資料照

外媒近日報導指出，香腸需求上升，可能是通膨跡象，顯示消費者為了勒緊褲帶而選擇低價產品，並減少消費的趨勢。PTT網友擔心，製造業愁雲慘霧，市場恐怕是「喪事喜辦」。有人直言「美國失業率應該遠高於數據」。

根據達拉斯聯邦儲備銀行週一公佈的德州製造業前景調查，生產商的晚餐香腸類別銷量明顯增長，顯示消費者選擇便宜商品，減少消費，這恐怕是通貨膨脹侵蝕購買力的徵兆。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「製造業幾乎是一片愁雲慘霧，之前開製造業PMI也是在地上爬，整體而言PMI都是靠服務業在扛，悲觀的製造業氣氛應該不是空穴來風，越來越覺得市場是在喪事喜辦」。

其他人留言「現在連香腸都要開獎了」、「現在到底有多少數據」、「嚇甩磨找不到題材」、「美國平價賣場也是營收增加，其他都慘」、「香腸多等於吃不起肉，拿澱粉混充灌重量」、「美國一堆奇怪指數，還有什麼五角大廈披薩指數」、「午餐肉銷量大增時再跟我說這些」。

還有人留言「大麥克指數太貴了，現在看熱狗指數」、「現在美國人比較窮的就只能買冷凍食物回來加熱吃，像是文章提到的冷凍香腸之類的」、「原來薯條加大真的是奢侈的事？」、「看信用卡違約率上升也知道，現在重點是失業跟房貸，違約率不要上去就好」、「美國就不是在重製造業啊，製造業是黃猴子的工作，去製造業占比重的地方當然慘，去彰化農地工廠跟竹科代工廠怎麼比？」

PMI PTT 美國 農地工廠 香腸

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