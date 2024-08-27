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他想紅燈賣股 又憂「FED降息股市上漲」不敢動！網破解最大迷思

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論紅燈賣股論。聯合報系資料照
網友討論紅燈賣股論。聯合報系資料照

台股26日開高走低，終場收在22,240.12點，上漲82.07點，漲幅0.37%，成交量3,464.29億元，三大法人賣超53.15億元。一名網友好奇，「現在還適用紅燈賣股嗎？」他考慮到下月美國聯準會降息機會高，若資金流入股市又可能大漲。但其他人直言「資金可不一定流入股市」，還有人表示「誰跟你說第一個紅燈就賣的？要賣也不是全賣」。

統計26日三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超51.5億元，投信買超27.63億元，自營商賣超（合計）29.29億元，其中自營商（自行買賣）賣超13.98億元，自營商（避險）賣超15.3億元。

一名網友PTT發文表示，依歷史回測來看「藍燈買股紅燈賣股」勝率很高，但考慮到下月美國聯準會降息機會很高，若真的如預期降息，資金就會流入股市，帶動股市大漲，但是「紅燈又等於股市過熱估值過高」，兩種說法互相矛盾，他好奇「現在還要相信紅燈賣嗎？」

其他人留言「很適合，9月前3天趕快賣完」、「賣就對了，沒貨賣就做空，先賣藍燈再回補」、「人家8/5前都賣光了，你還沒賣？」、「紅燈賣不會虧頂多少賺」、「紅燈分批賣股吧」。

但有人留言「剛降息哪來資金，QE才有」、「降息資金是流入債市」、「有那麼簡單判斷就好了」、「紅燈賣股沒錯，但誰跟你說第一個紅燈就賣的？只看一句話沒去看數據沒搞懂原因才會第一個紅燈就喊賣」、「我記得沒說一顆紅燈就賣，而且也不是全賣」、「紅燈會有很多顆」、「紅燈一路紅到2027你不就哭了」、「這些都是大戶在用的觀念，手上貨太多，動輒幾百億的股票，紅燈開始賣也要賣好幾個月這樣」。

PTT 台股 聯準會

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