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藏壽司聯名《吉伊卡哇》一位難求 網看好股價要做多
日本人氣角色《吉伊卡哇》（ちいかわ）與台灣藏壽司首次合作，推出18款聯名扭蛋，包含立體吊飾、徽章及紙膠帶，近日在台引起廣大回響。PTT網友討論，吉伊卡哇人氣暢旺，同步帶動藏壽司獲利，他將做多藏壽司股票。有人坦言「最近藏壽司人多到臨時去現場吃都吃不到，號碼牌抽光」。
日本人氣角色《吉伊卡哇》（ちいかわ）與台灣藏壽司首次合作，從 8 月 23 日至 9 月 22 日將推出各項主題周邊，18 款聯名扭蛋包含 5 款壽司夾心「立體吊飾」、8 款吉伊卡哇進食中「徽章」和 5 款藏壽司特色「紙膠帶」，帶來滿滿的可愛爆吉。
一名網友在PTT發文表示，藏壽司聯名《吉伊卡哇》，剛好蹭了一波熱度，讓許多本來不吃壽司的人也為了扭蛋而上門消費，甚至連布丁、酒類等高毛利的商品銷量也上升，還有「代吃代抽」的商機發酵，他直言「這一波可以讓8-9月獲利直線上升」，考慮到目前藏壽司股價在低點，即將站上20週生命線，他決定順便開啟一波多頭走勢，將於股價100-105元進場，跌破前低停損、150元停損。
其他人分享藏壽司近日盛況，紛紛留言「上週五去吃真的蠻多人的，要先預約才吃得到」、「最近藏壽司人多到臨時去現場吃都吃不到，號碼牌抽光」、「超多人瘋狂去吃，網路一堆人拍片去轉蛋」、「真的人超多，吉伊卡哇超誇張」。
還有人留言「今天早盤猶豫一下才買進，轉眼就已經103.5了」、「人多的地方不要去」、「殖利率這麼低，Q2虧錢，真看上它聯名合作的功力？」、「人多不起來啊，一天成交才三百張」、「我以為股價快三百原來有低於一百」、「第2季賠錢，可以從75到202元，真厲害」。
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