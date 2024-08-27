黑悟空帶動顯示卡族群 他看好「玩家會換高階電腦」產業鍊全受惠

陸製3A遊戲大作《黑神話：悟空》自20日上市以來，僅花三天就在全球狂銷1,000萬套以上，而該遊戲因畫面精美絕倫，且支援光追技術，對PC顯示卡要求也甚高，順勢引爆高階顯示卡需求激增。PTT網友討論，為了玩黑悟空，玩家還得買售價5萬元以上的電腦，相關產業鍊都有望受惠。

顯示卡族群26日股價開高走高，二線板卡廠撼訊（6150）、麗臺（2465）、青雲（5386）紛紛亮燈漲停，一線板卡廠微星、技嘉、華碩也都漲幅在4至9%，顯示卡風扇大廠動力-KY也漲停鎖死，《黑神話：悟空》概念股成為台股盤面焦點。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，國內顯示卡供應商股價受惠黑悟空熱賣而飆漲，玩家為了玩黑悟空，可能還必須更換電腦，同時會鎖定5萬元以上的高階電腦款式，有機會帶動相關產業鍊發展。

其他人留言「五萬可能還不夠」、「今晚又要噴了嗎」、「猴子救了老黃，老黃又救了全村」、「一般3A是沒有那麼大的效果，因為會買3A的人本來的配備就已經不錯了，不會因為單一款上市就大幅帶動硬體銷量，不過這次不一樣，這次是祖國遊戲，他們的韭菜為了拚偉大復興，本來不玩3A的都硬著頭皮買，結果硬體跑不動，需要更新的可能性是有的，至少比一般3A的機率還高」。

不過也有人質疑「這不是挖礦能賺錢的，需求有這麼大？」、「不要再瞎掰了好嗎」、「硬體需求又沒多高，一堆人早玩了，說啥救硬體就是炒題材而已」、「我覺得一堆人根本不玩遊戲，在那邊瞎扯，你玩遊戲跑不動第一件事情是降特效 ，沒人在換顯卡的，除非降到最低還跑不動，才會去換顯卡」。