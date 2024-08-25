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台股又漲回來 景氣燈號轉紅！股市大戶為何說「手上最好留現金」

商業周刊／ 撰文者：老馬（大咖投資日記）
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

摘要

雖然股市回穩，但投資人應趁機調整投資組合，汰弱留強，增加現金及固定收益產品，以應對未來震盪。建議布局科技、金融及傳產股，並觀察第二季的財報，找出毛利明顯成長的企業。

雖然股市重回熱絡、市場重拾信心，一切看來船過水無痕，可以我多年經驗來看，先前的大震盪絕非無的放矢。

即使股市消化了之前過多的漲幅或賣壓，也對美國聯準會（FED）即將降息抱有期待，可冷靜來看，仍要提醒投資人趁此機會，做好防護準備。調整好投資組合，以承受未來一再發生的大震盪常態。積極追求報酬率之外，也必須加強防禦工事，以免在大洗牌之後，殃及原本的投資收益。

首先要汰弱留強，不能滿手股票或基金，並停損不如預期的標的。另外要提高現金持有率，也可選擇貨幣基金及債券，以強化固定型收益產品。至於股票和基金，要再區分出攻擊性、熱門類股及穩定配息的績優股。如此多重分配後，才能確實降低風險，並參與企業成長帶來的收益。

景氣循環和產業變化日新月異，每過一段時間就要有所調整。個股估值偏高就要減少持股，偏低就趁機加碼；獲利超過預期就強迫減碼，損失過多更要即時停損。

今年有很多行業將面臨挑戰，也有些企業會遇到大趨勢趁機崛起、佔有利基市場，甚至獨佔市場。企業第二季的財報陸續公布，可以看出哪些公司的毛利、營利率逆勢成長，哪些在衰退。漸漸的，股價也出現調整。

建議各位關注毛利率較上季明顯成長的企業，像是：

統一（1216）

光洋科（1785）

國產（2504）

光寶科（2301）

台達電（2308）

統一超（2912）

金麗科（3228）

立積（4968）

合騏（8937）

大致上，科技股、金融股及傳產股3大類都值得佈局，ETF則適合長期的定期定額投入，這樣才能攤平成本。

《原文台股又漲回來，景氣燈號轉紅！股市大戶為何說：手上最好留現金

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

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報酬率 投資人 科技股

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