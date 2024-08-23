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新新併仍有變數？學者分析：新光金換股價低於市價 中信金搶親有機會

台股穩了？他曝「Q3震盪免擔心」原因 美國大選後再受益

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論台股走勢。圖／本報系資料照片
網友討論台股走勢。圖／本報系資料照片

大盤高檔震盪，網友討論「台股還會再跌嗎？還是就穩了？」有人分析，即使第三季有些震盪，但不需要太過擔心，因為第三季是備貨旺季，業績只會更漂亮，目前看來各大公司七月營收表現都不錯，另年底美國大選，看好美股選後再漲一波，台股將連帶受益。

一名網友Mobile 01貼文表示，近期台股歷經多次震盪，他身邊不少朋友抱不住紛紛出場，還有人認為是崩盤前兆，不過本週台股已開始出現回漲趨勢，他認為，第三季有震盪也不必擔心，因為第三季是備貨旺季，業績只會更漂亮。

該網友分析，台積電的全球佈局看起來都持續順利地進行中，光是美國廠和日本上投資都上千億美金，德國廠則是預計2027開始投入生產，規模擴大這麼多，外資回籠應該只是時間問題。

不過該網友也提醒，投資還是看個人對市場的預期，他不買投資風險太大的標的，主要還是以科技類股ETF為主，如00904。他曾在股價20元高點時賣出三分之一持股轉利差，首次股價下跌時，他猶豫一天後又買進，接著便持續定期定額投入。至於半導體產業則依然看好。

其他人留言「首先要知道震盪都是短期的問題而已，做長期投資的話要看得是整個產業、地區未來的發展走勢」、「沒有什麼百分百穩啦，建議拉長線來看，整個都還是正常的緩慢向上就OK，過陣子再修正一次都是有可能的，買壓賣壓太高都會影響」、「我個人認為台股指數合理的範圍是在8000~9000」、「大盤跌，不過該漲的個股還是漲不停，不管大盤跌還漲，選對股就沒問題了」。

ETF Mobile 01 半導體 台積電 台股 美國大選

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