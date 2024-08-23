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新新併仍有變數？學者分析：新光金換股價低於市價 中信金搶親有機會

做多長榮（2603）！他曝三大利多：這時間前就能「吃00960豆腐」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友看好長榮股價決定做多。圖為長榮海運示意圖。圖／長榮集團提供
網友看好長榮股價決定做多。圖為長榮海運示意圖。圖／長榮集團提供

有網友規劃「做多長榮(2603)」，他分析，00960航運ETF獲准成立，其重要成份股之一一定是長榮，他也看好長榮今年獲利能力，並斷言，不用等很久，預計11月底就可以「吃到投信的豆腐」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他規劃做多長榮股票，他建議若要買進，可以放到11月ETF換股以後，勝率更高。他分析三點投資理由，第一，他分析，00960航運ETF獲准成立，長榮將是其重要成份股，預計9/20上市。

第二，長榮今年預計EPS 36-40元，應可配息16-20元，殖利率至少8%，過去剔除長榮的高股息ETF很有可能再納入，例如0056，且部位應該偏大。第三，不必等很久，大約11月底就能吃到投信豆腐，就如同前年的群光。

該網友表示，「懶人包：我要吃9月航運etf跟11月高股息投信買超的豆腐，一個是9月，一個是11月，且航運最近外資、投信都在買超航運。而且貨櫃有時候是資金避風港，配置是很不錯的選擇」。

有人好奇詢問「會不會有一種可能是7/31到今天的拉抬是00960在拉抬呢？」，原PO回應「那也不影響11月的高股息看法，而且我覺得還沒漲上去，9/20還一個月，不可能現在就拉完了」。

長榮因中東危機造成運費高檔加上運量上升，貨櫃航運股第2季表現優於市場預期，基本面來看，成長動能可望延續到第3季，消息面則因野村投信即將開募野村全球航運龍頭息收ETF，長榮為第一大權值股，有望獲得資金挹注的利多，近期股價表現優於另兩檔貨櫃股。

00960野村全球航運龍頭息收ETF Dcard 中東 投信 貨櫃 運費 長榮 高股息

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