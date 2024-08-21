何時該加碼？網籲一遇跌就買 「1做法」勝率最高

台股20日開高走低，收在22,429.1點，上漲19.47點，漲幅0.09%，成交量3,507.88億元，三大法人賣超15.48億元。PTT網友討論「加碼的時機點」，許多人認為，應該選擇股價大跌時加碼，不要預測股市，或是也可以針對看好的標的定期定額加碼，也會贏過自以為聰明而胡亂買進的做法。

一名網友在PTT詢問「大家加碼的時機？」他分析四種情況，第一，遇到回檔就馬上分批加碼；第二，回檔後遇到反彈或止跌時加碼；第三，回檔後股價回到起始點時加碼；第四，回檔後股價再創新高時加碼。

其他人留言「如果是放3-5年的根本沒差，不然就隨便一個回擋加碼，讓自己開心點」、「每次回檔時的最低點加碼啊」、「就大跌的時候啊，寧願買跌不買漲，前陣子大跌的時候一堆人以為還會再跌就在等，然後反彈的時候又不敢買，以為人道走廊開啟，真的是不要去預測股市」、「看好就定期定額加碼，絕對贏過你在那邊自以為聰明」。

還有人留言「有錢就加，沒錢不要加」、「每個月剛領完薪水的時候」、「想長期持有的話，還是定期買會比較好」、「問就是歐印，你只會後悔當初買太少」、「想加就加，唉唉雜雜的做什麼，想買在最低點嗎」、「會買就是會買，不會買就是一直空手」。