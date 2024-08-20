股市錢都被大戶賺走⋯散戶永遠贏不了？網曝一招勝利方法

台股19日一度上漲至22,485.91點，但仍遇到季線反壓，收在22,409.63點，上漲60.3點，漲幅0.27%。PTT網友討論「股市的錢都是有錢大戶賺走的」，他分析，本金1000萬與10億元相比，達到平均年報酬率10%難度大相徑庭，散戶的槓桿操作金額只是大戶的本金尾數，根本無法跟大戶鬥。其他人卻表示，「所以不是有指數化ETF讓你穩穩投資了嗎？」

一名網友在PTT發文表示，以資金1000萬為例，假設平均投入7-8成水位在 股市，投入資金也不過是700-800萬而已，即使年獲利平均2成計算，一年最好也不過賺個100多萬，還要有虧損或套牢留倉的現金流壓力，投資人若透過槓桿投資，或期權甚至衍生性金融商品交易，希望能增加獲利，也指示成為大戶的韭菜而已。

以2024/7-8月為例，一個月不到先回檔20%，再回升10%，先殺多再嘎空，許多融資券投資人直接被斷頭，本金腰斬的不在少數。

該網友舉例，投入資金只有幾百萬的小資投資者，很難分散投資及避險，畢竟台積電一張近百萬，聯發科一張100多萬，若看好AI概念股，即使各買一張就數百萬元了，根本難再買其他族群避險，買零股又會被券商吃價差豆腐，最後只能被迫重壓同質概念股。

該網友指出，「不要以為本金1,000萬跟1億甚至10億的平均年報酬率10%是同等難度，透過分散投資跟無槓桿操作，若只要求年獲利平均10%，大資金是很容易達到的，再透過72法則，每次只要7年初，投入本金又再次翻倍」。

其他人留言「指數化投資了解一下」、「所以有錢人越來越有錢啊，你不先存錢後代怎麼有錢」、「大戶沒你想的強，如果這樣一定贏錢不是每個都台灣首富」、「投入資金只有幾百萬的小資投資者，要怎麼分散投資及避險？VT+BND瞭解一下」、「指數化投資就是永遠歐印」、「想太多了，找出適合自己的方式賺錢最重要」、「對的事情重複做，控制賠錢，不要和神人比較，那這樣應該就舒服很多」。