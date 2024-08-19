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好敢！護理師危機入市…花969萬買1檔ETF 一個月內獲利6%

聯合新聞網／ 樂金文化
示意圖／ingimage
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莎莉．史密斯（ Sally Smith）是一位住在德州的護理師，她是如今典型的一般投資者。她有兩個可以上網查看的投資帳戶，而且在認識多年的獨立金融顧問協助下，她每個月會固定追蹤一兩次她的投資組合。

她理解多元投資分散風險的一般原則，也樂於購入股票，期待它們長期而言會呈現成長。最近她在母親過世之後繼承了一筆錢，如今她總共大約有100萬美元（約新台幣3200萬），全部投資在各種股票、債券、共同基金，以及指數股票型基金（ETF）。

她知道911恐怖攻擊事件是一個重大危機，而且由於她讀過這本書，她知道要預期危機下的市場模式的出現。如果沒有這本書，她或許會什麼事都不做，或是跟著恐慌的大眾一樣把所有投資標的全部拋售。但莎莉並沒有驚慌失措。她已經和她的投資顧問，對本書的每個步驟做深度的討論，並且知道當下一個危機來襲時，她想要做出有意義而且有決定性的行動。

（本文出自《財富投資防火牆》)
（本文出自《財富投資防火牆》)
根據他們所同意的計畫，她並不打算透過在未來危機中直接受影響的任何一家公司來獲利。也因此，在紐約市的雙塔倒下之後，她開始嘗試找出「危機下的市場模型」的第一步──市場出現的下挫──並且為此做好準備。接下來的時程進展，說明了她如何運用911恐怖攻擊相關的實際日期和市值，來處理她的投資組合。

‧2001年9月11日：第二架飛機撞上世界貿易中心，莎莉．史密斯的同事告訴她發生了什麼事。她還在上班，無法即刻做任何事來管理她的投資組合。

‧2001年9月12日至14日：由於莎莉每天都必須工作，所以她利用空閒時間做家庭計畫，並與親友和家人聯繫。

‧2001年9月15日：莎莉登入她的投資組合或是聯繫她的財務顧問，並且做出了她預期會看到危機下的市場模式相關的兩個決定性步驟

‧2001年9月16日：由於莎莉．史密斯的投資組合完全以多元分散的方式投資，她並不想要賣出任何投資標的來進行額外的投資。因此她決定在明天市場開盤時運用她的保證金能力。她選擇購買價值30萬美元（約新台幣969萬）的一檔ETF，該檔ETF的波動率是市場波動率的三倍。在她的財務顧問的幫助下，她設定一個當標準普爾500指數下跌到1016點時，執行購買的限價單。

‧ 2001年9月17日至20日：市場開盤後開始重挫。她的限價單在9月20日收盤前的某個時刻執行。如今她擁有一檔追蹤標準普爾500指數的ETF ，報酬率是該指數的三倍。

‧2001年9月21日：莎莉和她的財務顧問準備在標準普爾500指數上升到1087點時賣出投資，這相當於較她買入的時間點上漲了7%。而且，基於她買入的 ETF 的高波動本質相乘（三倍），預期可獲得21%的報酬。

‧ 2001年10月11日：在這一天，她的財務顧問已經賣出倉位，這代表她的ETF和保證金貸款都已經處理完畢。她的30萬美元投資獲得超過6萬美元的獲利，但為了簡化計算，並考慮到諸如 ETF 追蹤指數的不完美、保證金成本和交易費用等變數，我們姑且認定她的獲利是6萬美元（約新台幣194萬）。對於她的整體投資組合來說，她賺取了一筆不錯的利潤，可以幫助緩解未來她的分散投資組合可能受到的打擊。

‧2001年11月：莎莉．史密斯查看了她9月和10月的對帳單，確認了一切都按照她的意願進行。整個過程在短短大約30天之內為她獲得大約6%的投資組合報酬。如今她擁有一筆可觀的現金，如果她和她的顧問希望利用未來的市場回落，她便可以用這筆資金來進行購買。

（本文出自《財富投資防火牆》作者：克里斯多夫．曼斯克 譯者：謝樹寬)

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