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台股會創高、降息又往下？他哭：谷月涵搞得我好亂 網曝最佳做法

聯合新聞網／ 綜合報導
寬量國際策略長谷月涵。記者崔馨方／攝影
寬量國際策略長谷月涵。記者崔馨方／攝影

台股持續反彈，19日收復22400點。寬量國際策略長谷月涵（PeterKurz）直言台股最壞狀況已過，8月初股災降低許多套利風險，下半年若能站穩，有機會突破高點；但若美國聯準會Fed）開始降息，股市可能有向下走的風險。谷這一番「又漲又跌」的言論，令PTT網友無所適從，直呼「搞得我好亂，叫你雙買的意思？」

谷月涵19日指出，最壞狀況就是8月修正的那一波股災，降低蠻多風險，尤其是套利交易的風險，現在台股可以這麼快反彈回來，代表股市狀況「算是還站得住」，他個人偏樂觀看待。他提及，從過去歷史來看，只要聯準會開始降息的時候，股市通常也跟著往下走

一名網友在PTT轉貼新聞表示，「谷大師說降息後通常都是往下，但台股如果站穩有機會創高？這到底是看空還是看多啊？救命！」

其他人留言「完了，谷大師又出手了」、「到底要上還是下」、「名嘴整天包牌講法，怎樣都贏」、「谷大師說往下，那一定是井噴」、「谷大師多方看法，快逃啊」、「谷大師：不是跌就是漲」、「谷大師也懂包牌？漲跌都講此籤怎解？」、「翻譯：現在站穩了有機會破前低，完了快逃啊！」、「結論：股市往上不破前高」。

還有人留言「兩邊包牌勝率高，選我正解」、「雙買策略買起來」、「到底是多還是空啊？等等先掛賣」、「這篇文字搞得我好亂」、「在說什麼？降息股市往下，台股有機會破前高？」、「不要看我老外，我胡說八道可不輸台灣人」、「牆頭草的廢話」、「谷老包牌，那就是死魚」。

Fed PTT 台股 聯準會 谷月涵 降息 風險

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