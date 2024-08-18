現在如何避免追漲殺跌？億級投資人：投資組合抓緊3原則

摘要 股市波動加劇，投資人應冷靜應對，汰弱留強，並嚴控資金配置，並適度保留現金。可關注電子股、藍籌股、傳產績優股，在這波反彈將會雨露均霑。

無論是國內、國外的市場行情，以及投資人情緒，皆出現預料之外的變化。這2周的行情像是洗三溫暖，投資人如果沒有做好準備，就看漲追漲、看跌殺跌，很容易兩頭空。

這時保持冷靜、靜觀其變，也是策略之一。

我的看法是：之前不需過度悲觀，現階段也不該過度樂觀，暫時視為反彈。因為資金轉換及排擠效應非常快，一下子從日圓套利交易的停損轉向債券及黃金，隨後又瞬間轉向跌深的股市與匯市。尤其日本央行升息最是關鍵，對比市場預測美國聯準會（FED）即將降息，也是掀起大風暴的原因之一。

大盤劇烈波動時的資產配置

此時該盤點好投資組合，第一要務是趁著反彈汰弱留強，再來是嚴格控管資金在各項金融商品的配置比例，不能過於分散或集中，也必須適度保留一些現金。

電子股與藍籌股都會雨露均霑，傳產績優股也可能是中流砥柱。另外，金融業在今年的獲利大幅成長，相關個股或ETF可以多加留意。

債券仍是亂世中的選擇。至於匯率，美元不會獨霸，因為各國央行策略不一，貨幣強弱也不同。

國內的景氣似乎已露出疲態，尤其在消費方面，飯店不再滿座，住宿優惠方案陸續推出。原因包含人們選擇海外旅遊，排擠了部分預算；物價持續上漲，也使得民眾消費縮手。

時序步入立秋，俗諺說「春耕、夏耘、秋收、冬藏」，必須考慮部分回收與防禦的措施。因為今年的漲幅相當大，可能需要一陣子的休養生息，區間整理或是比較好的狀況。假如大震盪的幅度開始縮小的話，這意味著市場築底完成，屆時再從容布局即可，無須太心急。

《原文現在如何避免追漲殺跌？億級投資人：投資組合抓緊3原則》

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