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扯！券商搞烏龍 收地院來函欲凍結股民帳戶…名字一樣不同人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨某券商搞烏龍，沒有查證清楚，僅憑法院一紙公文就要凍結他的帳戶。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
一名網友抱怨某券商搞烏龍，沒有查證清楚，僅憑法院一紙公文就要凍結他的帳戶。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

股海投資有風險，但若是發生烏龍事件也夠讓人心驚膽跳的了。一位股民近日抱怨遇到超扯的事，某券商營業員打電話來告知因為收到台中地院來函，須將其帳戶凍結，並提及洗錢防制法，但拒絕提供公文細節，結果最後才發現搞錯人了，只是名字一樣，讓他不禁氣憤該營業員都沒查證清楚。

原po在Dcard上發文指出(原文已刪)，營業員要凍結他帳戶，只能賣出不能買進，但他本人完全不知情，營業員卻回說「你沒有收到判決嗎？反正就是要凍結，你自己想辦法」，也不打算提供公文的細節。

他想與營業員確認是否真的是他本人，但對方不願透露任何細節，還用質問口氣說「這件事你不是應該要知道嗎？反正我們什麼都不能跟你說」，當下他覺得擔了一個莫須有的罪名。

接著原po打給高雄市調查局、台中地院，才確定案號有跟他同名的人，然對方身分證開頭為Ｒ，原po則為A。此外，公文也並未至台北某證券分公司，證實是烏龍一場。

原po認為這間分公司內部管理問題很大，並認為細心且有耐性的營業員真的很重要，「最重要要有腦，都有法律判決書了，上網查一下，應該不難」。

文章一出，有人留言「向金管會舉報，對方馬上緊張找你」、「哪家證券公司少了腦袋，不知道同名同姓很多嗎？每次打去要改資料不是最會問基本資料了，問一堆基本資料然後現在只看名字就能凍結」、「超好笑，有身分證可以對也不看」、「太誇了吧，快公布是哪間券商」、「要求券商補償你的損失」。

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