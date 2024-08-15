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美國經濟衰退股市噴＝還在牛市？網曝原因：跟美國大選有關

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論美股走勢。美股示意圖。 （路透）
網友討論美股走勢。美股示意圖。 （路透）

中東與俄烏戰爭衝突可能在本周擴大，但市場最關注的還是14日即將發布的美國最新通膨數據。PTT網友好奇，美國勞工部13日公布7月生產者物價指數（PPI），但股市依然上漲，「經濟衰退股票還噴，所以現在還是在牛市吧？」其他人解釋「衰退一點點才有可能降息，所以漲，衰退太多就會崩」，也有人認為，股市上漲與美國大選有關。

7月整體PPI比6月上升0.1%，低於預估及6月時的0.2%月升幅；比去年同期上升2.2%，低於預估的2.3%，更遠低於6月時的2.6%年升幅，主因石油及原料商品價格下跌。其中服務類PPI比6月下降0.2%，主因機械與汽車批發商降低獲利率以促銷產品；但產品類價格上升0.6%，是2月以來最大升幅，主因汽油價格回升。

一名網友在PTT發文表示，「PPI的結果不是應該解讀成經濟可能衰退嗎？經濟衰退股票還噴，所以現在還是在牛市吧？牛市的特徵之一不就是無論怎樣的數據，市場都充滿信心，往好的方向解釋？」

其他人留言「軟著床就沒有差」、「數據不重要，看台積NV就好」、「因為高於預期，最後沒降或只降一碼更慘」、「和預期差不多，甚至差一點就是最好的結果」、「代表要割韭菜了」、「美國就沒有衰退，幹嘛那麼堅持，降息後中小就準備復甦」、「牛市中的小熊市」。

還有人留言「誰說經濟衰退就不能噴」、「數據不能只看一個，不過最後都還是華西街決定」、「行情在半信半疑中」、「有衰退疑慮和衰退機率高是兩回事」、「因為年底美國要選舉」、「數字展示權在政府，解釋權在華西街」、「市場最大，不要浪費時間解讀數據」。

PTT 俄烏戰爭 經濟衰退 美國大選

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