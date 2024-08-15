美經濟衰退是選舉操作？他曝牛市到這時 籲加碼買0050、006208

美股自7月下旬過後，走勢下探速度加快且變得相當不穩定，投資氣氛又重新回到擔心美國經濟出現經濟衰退現象。PTT網友認為，「經濟衰退只是用於選舉操作」，他建議投資0050、006208，「一碰季線就加碼25%，跌破季線再加碼50%，看到半年線繼續加碼25%」。

根據統計，在歷經8月6日到8日的反彈後，美股S&P 500指數本周開始又進入震盪整理的狀態，大盤在9日、12日與13日的漲幅幾乎文風不動，即便是那斯達克指數也是如此表現，連美國10年期公債殖率也固定維持在3.90~3.99%區間。

一名網友在PTT發文分析指出，「經濟衰退」是拿來選舉操作的言論，他認為，這波牛市是靠美國科技巨頭拉抬，最關鍵的就是輝達，風向球則是台積電，過去的消息面都只有引發短期波動，他認為，除非台積電財測看壞，或是輝達沒有未來，否則這波牛市還沒走完，他建議隨時留著2-3成現金，一碰季線就加碼25%，跌破季線再加碼50%，看到半年線繼續加碼25%，建議買進標的為0050、006208。

其他人留言「確實 GG本益比太低了」、「實質利率3%+維持久一點一定經濟衰退」、「等大選完就開獎」、「GG到後面會越漲越慢，所以明年可能要花一整年才上得了1100甚至1200，經濟衰退不會這麼快發生，少說要真的要發酵還要一整年」。

還有人留言「你會贏」、「一切都是美帝和華西街寫的劇本」、我猜走到選舉結束差不多？」、「經濟衰退怎麼可能會只是個話題，經濟有沒有衰退決定FED會不會降息啊」、「正二買下去就對了」、「正解，ETF跟存股才是王道，上一波大跌完全沒損到」。