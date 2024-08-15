他買台積電（2330）「絕不停損」發豪語！網勸道「這價格」就停利

台股14日開高，收在22,027.25點，上漲230.68點，漲幅1.06%，成交量回升至4,094.91億元，三大法人買超219.16億元。台積電（2330）收948元，小漲0.74%，站上月線。PTT網友買進台積電股票，並且聲稱「絕不停損」，股價下跌就一天買10股。有苦主卻無奈表示，「1080套10年，不要不信」，有人建議「買到1000就要停了，不然肉太少，變成防守就可惜了」。

一名網友在PTT發文表示，他看好台積電未來發展，直言「台積電晶圓代工技術全球最領先，拉指數也好用，就算跌，要救盤也是買這檔，簡單講就是攻敵所必救」，他規劃持續買進台積電，且絕不停損，若股價下跌就一天買10股，預計股價1200元停利。

其他人留言「會贏喔，套在1070的我等你上來」、「高招耶，賺爛了啦」、「我買1025兩張」、「台灣人信仰，我也重建倉了」、「等高雄廠延後量產的消息出來再進」、「大跌不出來喊，漲完才在追高」、「1080是個好數字，這張卡戰了很久」、「感謝你抬轎」。

也有人留言「70股要停損？」、「抱的住一定贏」、「全台灣股票只有這支買就對了，炒短勿進」、「如果他直上1200，你不就賺個一萬七千五出場」、「你這零股每月定期定額就好了吧」、「我1100就先走，你再撐一下」、「2330會買在1000以上的是在想什麼」、「我也是買在1075，但我不怕，股市長期都是往上，下來就加碼，成本剩下925，目標沒5000的台積電不賣」。