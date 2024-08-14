股市波動大...該觀望還是進場抄底？資深投資人「用心於不交易」：減少錯誤

最近市場波動較大，我自己有在專欄寫每日的個人操作以及對市場的想法與啟發，不過寫了幾天後，我發現最近自己其實沒做什麼交易，頂多就是「股災」的那幾天有抄底幾檔長線看好的股票，然後就單純場邊看戲了。

既然沒什麼交易操作可以寫，昨天在專欄就是單純跟讀者介紹林茂昌老師的製作－「用心於不交易」這本書，而書名同時也是我自己追求的境界，希望能將交易「化繁為簡」。

這倒不是說簡化成「只進不出」的存股或指數投資策略，而是用短線操作以外的思維去思考產業與公司的前景，並將時間儘量花在研究、學習與思考上。

不過這類投資風格，每個人的取向又有不同，有的投資者是希望尋找長線成長的好公司，以「滾雪球」的方式逐步放大自己的資產，而我自己還是會不定期地調整自己的投資組合，以求達成報酬率極大化，但這並不容易，至少這兩年過度操作的結果並未對績效帶來更多成長，只是慶幸成績能僥倖勝過大盤而已。

今天看到某些新聞，然後跟自己投資圈的朋友聊起投資的事情，大家的感想還是「投資很難」，也許有些事情我們都做對了，但我們還是希望能減少「錯誤的交易」，或者真正實現「不交易」的至高境界，就讓我們記住教訓，繼續努力吧！

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