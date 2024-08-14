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恐慌賣出股票卻V轉反彈…很是懊惱！ 存股哥：一切歸零若要買回持有成本還更高
「我就是那個心態不穩定的，好懊惱，想說再跌一天就到成本價了，乾脆全部賣出先留現金再接回來，今天漲起來還比成本多，現在不知道該怎麼辦...」
台股從8/5當天大跌1807點創下史上最高跌點，最終收19830點，我卻在隔天開始反彈後收到上面那段訊息。
我來模擬一下可能的狀況，這老鐵過去沒有跟我交流過，那就推估是在四月中19500左右進場，經過將近4個月的上沖下洗，忙活了老半天最終只賺了330點加上一季股息，然後一切歸零還必須花更高的成本來重新持有當初購買的股票。
也只能說歷史劇情總是不斷重演，藉此學一次經驗也不是壞事，我不確定這位老鐵有沒有看過「持續買進」這本書？如果你沒看過我非常推薦你去看一下，尤其是第13、14章，非常值得細細品味。
「你一直等待你鍾愛的低點，但它可能遲遲未來，結果，市場持續上揚，你錯失了多月（或更多時間）的複利成長，績效遠遠落後」。這是書中我最有感的一段話。
同樣的標的同樣的策略，兩個人來做可能會得出兩種完全不同的結果，你說存股難不難？說難很難說簡單也簡單，存股最難的地方就是要去克服不斷下跌的恐懼，還要你持續買進一直下跌的股票，這是很違反人性的一件事。
如果這位老鐵有看到這篇文章的話，也不用太懊惱，如果你重新開始買進，那你還是可以在這條穩定上升的成長曲線中佈局，也許過一段時間再回頭看，你依然買在相對低點上，這也是存股最有魅力的地方。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。※
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