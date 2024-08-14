日股大漲收復上週崩跌 他籲1做法會賺！網猜會再升息

日本日經225指數周早盤大漲2.7%，已重返上周一崩跌4,451點之前的水準。日本銀行（央行）7月底調高基準利率並公布減碼購債以來，日經225指數和東證指數均下跌約9%。目前仍較上月創下的新高水準下跌約13%。PTT網友笑稱「上周史上最大跌點彷彿完全沒發生過」，其他人建議「做M頭，還有一段要噴」，也有人認為，日本央行很可能再升息一次。

東京時間上午10:00，自12日假日休市歸隊的日經225指數大漲953點至35,978.44點。由於日圓走弱，汽車製造商和科技公司出口商領漲。日圓周一貶值0.4%後，目前兌美元變動不大，報147.29。

一名網友在PTT發文轉貼新聞並表示「上周史上最大跌點彷彿完全沒發生過，別人恐懼我貪婪，撿鑽石仔又再次大獲全勝」。

其他人留言「緩漲急跌多頭格局，記住身邊跟你講要崩盤的恐慌仔們」、「把槓杆開太大的甩轎驅離市場後繼續沒事繼續玩的理念」、「就日本躺平太久了，突然站起來市場嚇到而已，接下來日本就開始慢跑了 大家跟上準備上車」、「洗了一半套利仔出去，還有一半還在場內」、「拿了20面金牌，奧運行情啦」。

不少人認為會再升息，留言「又可以升息了」、「那就再升息一次吧」、「日央：再喊一次讓大家知道日本的重要性」、「那繼續升息吧」、「穩了吼，可以升了吧」、「好喔，那就表示升息ok」、「看來可以升息了」。