快訊

中元普渡禁忌曝！「10大供品」拜完衰整年 1類食物恐惹好兄弟釀財運下滑

富商尪被判刑14年未探視 安以軒被認為「大動作切割」友人曝真實原因

爆黑料遭木可喊告 葉智光、立鼎今早搶先一步告誹謗

日股大漲收復上週崩跌 他籲1做法會賺！網猜會再升息

聯合新聞網／ 綜合報導
日經225指數上周一崩跌4,451點，創史上最大跌點。歐新社
日經225指數上周一崩跌4,451點，創史上最大跌點。歐新社

日本日經225指數周早盤大漲2.7%，已重返上周一崩跌4,451點之前的水準。日本銀行（央行）7月底調高基準利率並公布減碼購債以來，日經225指數和東證指數均下跌約9%。目前仍較上月創下的新高水準下跌約13%。PTT網友笑稱「上周史上最大跌點彷彿完全沒發生過」，其他人建議「做M頭，還有一段要噴」，也有人認為，日本央行很可能再升息一次。

東京時間上午10:00，自12日假日休市歸隊的日經225指數大漲953點至35,978.44點。由於日圓走弱，汽車製造商和科技公司出口商領漲。日圓周一貶值0.4%後，目前兌美元變動不大，報147.29。

一名網友在PTT發文轉貼新聞並表示「上周史上最大跌點彷彿完全沒發生過，別人恐懼我貪婪，撿鑽石仔又再次大獲全勝」。

其他人留言「緩漲急跌多頭格局，記住身邊跟你講要崩盤的恐慌仔們」、「把槓杆開太大的甩轎驅離市場後繼續沒事繼續玩的理念」、「就日本躺平太久了，突然站起來市場嚇到而已，接下來日本就開始慢跑了 大家跟上準備上車」、「洗了一半套利仔出去，還有一半還在場內」、「拿了20面金牌，奧運行情啦」。

不少人認為會再升息，留言「又可以升息了」、「那就再升息一次吧」、「日央：再喊一次讓大家知道日本的重要性」、「那繼續升息吧」、「穩了吼，可以升了吧」、「好喔，那就表示升息ok」、「看來可以升息了」。

指數 日本央行

延伸閱讀

00929月領15萬要存1千張 達人試算19.88元以下合理價：1秘訣省1/2存股時間

質押00713+正二台股大跌帳面虧損49萬...達人「照樣買進」：遲早會翻紅

台股要轉空？00919、00878、00882...現在買撿便宜？專家解析加碼合理價

00919高點跌幅17.5%...報酬變負！存股人仍買進「後悔1舉動」：腦波太弱

相關新聞

大盤反彈卻退場 他問：這波不會創高？網曝1關鍵難再衝

台股上周震盪劇烈，相繼創下單日歷史收盤最大跌點及最高漲點，13日收在21,796.57點，上漲23.31點，自上周一重挫後反彈以來，大盤指數上漲1,965點，若是從低點19,662.74點計算，已反彈上漲2,133點。PTT網友不解，「為什麼在大盤持續反彈的時候選擇退場？這波不會創高了嗎？」其他人直言，要破前高也要有題材，散戶都在逃命了。

恐慌賣出股票卻V轉反彈…很是懊惱！ 存股哥：一切歸零若要買回持有成本還更高

「我就是那個心態不穩定的，好懊惱，想說再跌一天就到成本價了，乾脆全部賣出先留現金再接回來，今天漲起來還比成本多，現在不知道該怎麼辦...」

日股大漲收復上週崩跌 他籲1做法會賺！網猜會再升息

日本日經225指數周早盤大漲2.7%，已重返上周一崩跌4,451點之前的水準。日本銀行（央行）7月底調高基準利率並公布減碼購債以來，日經225指數和東證指數均下跌約9%。目前仍較上月創下的新高水準下跌約13%。PTT網友笑稱「上周史上最大跌點彷彿完全沒發生過」，其他人建議「做M頭，還有一段要噴」，也有人認為，日本央行很可能再升息一次。

他喊「台股反彈到極限」兩萬二要做空！網曝1原因還會漲

台股13日以21,816.07點開出，上漲42.47點，一度拉升至21,866.63點，上漲93.03點，但在賣壓加重下翻黑下滑至21,698.47點，下跌75.13點。PTT網友分析，台股已近反彈極限，主力出貨造成「做多會贏」的錯覺，加上美國就業市場衰退，經濟數據不佳，他規劃於台股22000到22300點區間做空。不過其他人卻笑稱「有人看空就還會漲，量沒出來」。

存股不想被家人知…他困擾股利寄紙本通知 網教實用防堵招數

台股不斷衝高，投資理財已成為全民話題，不少年輕人也開始及早為自己累積財富。然而一名網友卻說他不能讓家人...

台積電（2330）副總買進八百萬股票 他嗨：散戶沒理由不買！全網卻酸爆

據公開資訊觀測站公告，上月台積電（2330）兩位副總經理買進公司股票，兩人買進張數共5張，總金額約近8百萬元。PTT網友嗨喊「散戶還有不買的道理嗎？」其他人一看張數卻笑了，直呼「副總把錢存進小豬撲滿」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。