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他喊「台股反彈到極限」兩萬二要做空！網曝1原因還會漲

聯合新聞網／ 綜合報導
網友規劃做空台股。台股示意圖。聯合報系資料照
網友規劃做空台股。台股示意圖。聯合報系資料照

台股13日以21,816.07點開出，上漲42.47點，一度拉升至21,866.63點，上漲93.03點，但在賣壓加重下翻黑下滑至21,698.47點，下跌75.13點。PTT網友分析，台股已近反彈極限，主力出貨造成「做多會贏」的錯覺，加上美國就業市場衰退，經濟數據不佳，他規劃於台股22000到22300點區間做空。不過其他人卻笑稱「有人看空就還會漲，量沒出來」。

一名網友在PTT發文表示，台股前波下殺只逼出300億元的融資，對比前半年增加了1500億元仍偏少，大盤下殺至18000點為反彈極限，「反彈就跟拍打皮球一樣越彈越低，跌6000點彈3000點很合理也是極限了」，而台股反彈又有投資人進場買進，但他認為這是主力出貨的陰謀，製造做多會贏的錯覺。

該網友認為，美國經濟數據不佳，就業市場衰退，風險很大，加上貨幣工具已經無實質操作影響力，另前波空單位置為22780點，是完美空點，很明顯大跌大漲是空頭，因此22000點以上不做多。他規劃於台股22000到22300區間做空，18000點停利、22660點停損。

其他人留言「2W2還沒漲上去 所以現在多單還有肉！先多再空不錯」、「嘎死你，都破底翻了，還在空」、「明明就沒量，一堆人說出大量了，沒量黑手是要賺誰的錢，那麼好心拉高給韭菜賺喔，不要忘了八月初也是假拉後急殺」、「那你就空吧，現在越漲散戶越怕資減」、「這裡空單文十個有九個沒單，多單文倒是幾乎都有單」。

還有人留言「其實蠻準的啊，-1800那天抄底賺死了」、「成天想摸頭放空，錢太多」、「台股目前就沒那麼悲觀，在大區間震盪應該是比較可能的，畢竟23000以上套牢一堆，而20000以下又是強力支撐」、「訊號來了！繼續漲」、「這種大起大落盤敢空很勇」。

PTT 台股

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