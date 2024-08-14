大盤反彈卻退場 他問：這波不會創高？網曝1關鍵難再衝

台股上周震盪劇烈，相繼創下單日歷史收盤最大跌點及最高漲點，13日收在21,796.57點，上漲23.31點，自上周一重挫後反彈以來，大盤指數上漲1,965點，若是從低點19,662.74點計算，已反彈上漲2,133點。PTT網友不解，「為什麼在大盤持續反彈的時候選擇退場？這波不會創高了嗎？」其他人直言，要破前高也要有題材，散戶都在逃命了。

台股13日以21,816.07點開出，上漲42.47點，一度拉升至21,866.63點，上漲93.03點，但在賣壓加重下翻黑下滑至21,698.47點，下跌75.13點，盤中高低點震盪168.16點，終場收在21,796.57點，上漲23.31點。

一名網友在PTT發文表示，近期股市反彈，他身邊有朋友認為「現在還在B波，還會繼續跌破」，但他好奇，「資減不是代表籌碼變乾淨了嗎？至少代表股價不是被融資仔質押仔堆上去的，為什麼大家還會在大盤持續反彈的時候選擇退場？難道這波真的不可能破前高了嗎？」

其他人留言「散戶賠錢會凹，一打平就離場，慶幸劫後餘生，但往往錯失良機」、「散戶都這樣，反彈回成本價趕緊賣掉」、「想要漲到哪，持續買進長期持有，想要什麼價格通通都有」、「老的死傷慘重還在回血，新的5%、10%覺得『我就知道不會再往上了吧』就開始跑了」、「上看3萬不用怕有自信點」、「太多網紅分析師在恐嚇散戶」。

但也有人直言「要破前高也要有題材，不然是什麼支撐你能一直買」、「這一波是新融資，有賺就跑很正常啊」、「負報酬可是很兇狠的，反彈調節沒毛病吧」、「快到壓力區了，不先跑一趟？」、「反彈波要結束了啊」。