存股不想被家人知…他困擾股利寄紙本通知 網教實用防堵招數

台股不斷衝高，投資理財已成為全民話題，不少年輕人也開始及早為自己累積財富。然而一名網友卻說他不能讓家人知道他有在存股，於是上網發文求助問該怎麼辦。

原po在Dcard論壇理財板以「我不能讓家人知道我有在存股怎麼辦」為題發文，表示家人很保守，他也不想跟他們溝通，但是股票配息發放股利的時候會寄紙本信件至家裡來，他不想讓家人看到，於是想問大家有何解決之法。

底下留言有人曝光正確做法「股利通知書可以申請電子的」。不過有人疑問自己有申請，但還是寄了幾十張紙本的，剩下幾檔股票才是用電子郵件。網友解釋，要確定買的每一檔股票都有申請到，而且每檔都要個別申請才有，有些個股還沒加入電子股利通知的話，股東會通知書還是會寄紙本的。

「我也是耶，我媽有次問我，你買多少，我說1股也會寄信啊，很少而已，她之後拿到還是臉臭臭的拿給我」、「好像諜對諜，年初陸續收到很多月配、季配股利通知書，後來改電子，就沒了，我媽還問怎麼最近都沒寄，沒股利了嗎？」、「報稅會看到」。

「郵局有郵政信箱，我在外面租房子，股利那些信件都會寄到郵政信箱裡」、「我開戶時地址填跟我超好+守口如瓶的親戚家，信件等確認過沒問題後，再請親戚銷毀」、「我爸還會拆我信，我就租了一個可以收信的地址，打去給營業員說配息都寄那」。

其他網友則建議乾脆買沒配息的ETF「00757是您的好選擇」、「我是006208配00757」、「股利能電子通知，但股東會還是照寄紙本的，只能買ETF了」。