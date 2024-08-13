台積電（2330）副總買進八百萬股票 他嗨：散戶沒理由不買！全網卻酸爆

據公開資訊觀測站公告，上月台積電（2330）兩位副總經理買進公司股票，兩人買進張數共5張，總金額約近8百萬元。PTT網友嗨喊「散戶還有不買的道理嗎？」其他人一看張數卻笑了，直呼「副總把錢存進小豬撲滿」。

台股12日收盤上漲304.26點，終場以21,773.26點作收，成交量3,824.66億元；台積電（2330）收盤價940元，上漲6元、漲幅0.64%。

一名網友在PTT轉貼台積電副總買進8張公司股票的新聞，並表示「連台積電內部高層都不斷加碼，散戶還有不買的道理嗎？說不定他們知道一些消息，可以搭個順風車」。

其他人卻酸「八張開玩笑的吧」、「還以為是 800張勒」、「跌太兇，怒加碼1股的概念？」、「8張大概是洗衣服的時候口袋掏出來的零錢」、「8張笑了，大媽都比副總多張」、「他們身家都好幾十億吧，這點錢確實是零花錢」、「盤中都幾百張在交易的，八張真的是零花錢」、「副總年薪4-5000萬你在那自嗨？」

還有人留言「一起來炒股」、「800是他們一個月薪水吧」、「人家是零用錢定期定額」、「大哥至少80張再寫吧」、「8張也能寫，真的是急了是嗎」、「副總把錢存進小豬撲滿也要報導？」、「8張要幹嘛啦，是按錯嗎」、「這對他們來說只是把零錢投到豬公」。

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